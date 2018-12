Hannover (www.anleihencheck.de) - Im letzten Quartal hat sich die Spreadumgebung auch bei Rates-Produkten in Österreich erheblich verschoben, so Dr. Frederik Kunze, Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Insbesondere Covered Bonds hätten deutlich gegenüber Agencies, aber auch gegenüber RAGBs ausgeweitet. Die Kurve für Agencies sei am mittleren bis langen Ende weiterhin durch einen fast schon linearen Anstieg der Spreads mit zunehmender (Rest-)Laufzeit gekennzeichnet. Die Spreads bei österreichischen Agencies würden auf einem sehr ähnlichen Niveau notieren wie bei der letzten Analyse. Der G-Spread habe sich allerdings deutlich ausgeweitet, was einem Tightening der RAGBs zuzuschreiben sei. Die Kurve der österreichischen Staatsanleihen habe sich im 4. Quartal im kurzen bis mittleren Laufzeitenbereich spürbar eingeengt. Bei den Covered Bonds scheine das Repricing eingesetzt zu haben, die Kurve verschiebe sich um gut 5 Bp parallel nach Norden. Ein positiver ASW-Spread sei nun wieder über die gesamte Kurve zu erzielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...