Vordenker für Digitalisiertes Marketing referiert am 7.

Campaigning Summit Switzerland



Am 5. April treffen sich Experten der internationalen

Campaigning-Szene aus den Branchen Kommunikation, Marketing, Change

Management und Public Affairs bereits zum siebten Mal beim

Campaigning Summit Switzerland. Neben KI-Pionier Steffen Konrath und

dem britischen Model Harnaam Kaur wird auch Dr. Peter Hogenkamp, CEO

der Scope Content AG, als Referent bei der diesjährigen Ausgabe

auftreten. Er wird erläutern, wie Content Marketing im Jahr 2025

aussehen wird.



Mit der Gründung der Zeix AG im Jahr 2000, einer auf Usability und

User Education spezialisierten Agentur, hat Dr. Peter Hogenkamp früh

verstanden, dass man in der digitalen Welt stets die Zielgruppe in

den Mittelpunkt stellen sollte. Als 2006 die ersten Blogs und wenig

später Twitter und Facebook aufkamen, gründete er die Blogwerk AG und

war auch damit wiederum Pionier, dieses Mal in Sachen Social Media

Marketing. Zusammen mit Campaigning Summit Switzerland Veranstalter

Peter Metzinger engagierte er sich schon vor 12 Jahren für die

Bedeutung dieser damals noch jungen Disziplin. Nach drei Jahren in

der Geschäftsleitung der Neuen Zürcher Zeitung investierte er 2014 in

die Scope Content AG, deren Mehrheit er 2016 übernahm. Die

ursprüngliche Kurationsplattform ist mittlerweile eine

Business-to-Business-Software, die Unternehmen dabei hilft, Content

Marketing mit einem minimalen Aufwand zu betreiben. Wie sich Content

Marketing in den nächsten Jahren entwickelt, welche Hürden die

Branche nehmen muss und wie Mensch und Maschine in Zukunft

zusammenarbeiten, wird er in seinem Referat mit dem Arbeitstitel

«Content Marketing der Zukunft im Zusammenspiel von Mensch und

Maschine» genauer erläutern.



Ganz nach dem Motto «Networking, Inspiration und voneinander

lernen» bietet der bisher jährlich stattfindende Campaigning Summit

Switzerland Profis aus Verbänden, NGOs und Unternehmen eine

einzigartige Plattform, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen,

spannende Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Die

Teilnehmenden sind Meinungsmacher und Querdenker unterschiedlichster

Branchen, denen einzig und allein gemeinsam ist, dass sie Menschen

dazu bewegen ihr Verhalten, Denken oder Einstellungen zu verändern.

Der Blick über den Tellerrand ist dabei oft sehr hilfreich. Genau

diesen zu bieten ist der Anspruch von business campaigning GmbH, der

Nr. 1 für Campaigning in der Schweiz, die den Campaigning Summit

Switzerland organisiert und massgeblich finanziert. Nach dem

kommenden Campaigning Summit Switzerland wollen die Veranstalter eine

einmalige Pause bis 2021 einlegen.



Der 7. Campaigning Summit Switzerland am 5. April 2019 steht ganz

im Zeichen von «Campaigning Innovation». Weitere Partner, die den

Campaigning Summit Switzerland ermöglichen, sind news aktuell

(Schweiz) AG, persönlich Verlags AG, TICKETINO AG und Vögeli Druck

AG.



