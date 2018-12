FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp macht ein Eigengewächs zum Chef der wichtigen Aufzugssparte. Nachfolger von Andreas Schierenbeck an der Spitze wird der Australier Peter Walker, wie der Konzern aus Essen mitteilte. Dies habe der Aufsichtsrat der Sparte beschlossen. Walker ist seit 1995 in verschiedenen Positionen bei Elevator Technology tätig, seit Februar gehörte der 56-Jährige als Leiter des operativen Geschäfts dem Vorstand des Geschäftsbereiches an, dessen Margen zuletzt unter hohen Kosten erodiert waren.

Auf ihn kommt jetzt die Aufgabe zu, die Verwaltungskosten zu drücken und teure Produktionsstandorte umzubauen, zum Beispiel das Fahrtreppenwerk in Hamburg. Konzernchef Guido Kerkhoff sagte, Walker habe "die nötige operative Erfahrung, das Geschäft voranzubringen und die Marge zu steigern."

Walkers Vorgänger Schierenbeck ist bereits zum 30. November aus dem Konzern ausgeschieden. Angeblich soll die Chemie zwischen ihm und Kerkhoff nicht gestimmt haben.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2018 04:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.