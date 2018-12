Bern - Ab kommenden Montag fliegt die Post im Auftrag des Zentrallabors Zürich regelmässig Laborproben über das Zürcher Seebecken. Die Testflüge im Juni hätten gezeigt, dass die Drohnen für das Labor einen Mehrwert bringen, schreibt die Post in einer Mitteilung. Sie seien gegenüber dem herkömmlichen Transport auf der Strasse rund fünfmal schneller. Dies spart wertvolle Zeit für Patientinnen und Patienten und ist zudem auch ökologischer.

Bereits im Juni 2018 transportierte die Schweizerische Post Laborproben für das Zentrallabor Zürich (ZLZ) in luftiger Höhe über das Zürcher Seebecken. Die Testflüge sollten zeigen, ob der Drohnentransport für den Auftraggeber den gewünschten Mehrwert bringt. Das ZLZ hat die Resultate der Tests sorgfältig evaluiert und beschlossen, auch in Zukunft auf die Drohne zu setzen.

Ein wichtiger Zeitgewinn für den Patienten

Die Route ist 5.8 Kilometer lang und führt über den Zürichsee. Sie verbindet das ZLZ-Notfalllabor in der Hirslanden Klinik Im Park mit dem künftigen Standort des Zentrallabors an der Forchstrasse 454 in Zollikon. Die Drohne benötigt für die Strecke rund sieben Minuten und ist damit fünfmal schneller an ihrem Ziel als auf dem herkömmlichen Weg über die Strasse. Ein Zeitgewinn, der für das medizinische Personal und auch für die Patientinnen und Patienten sehr wertvoll sein kann.





Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...