DAX - Doch keine Jahresendrally?

Der DAX bricht seine dynamische Erholung mit dem heutigen Tag ab und ist seit der Eröffnung mit einem Abwärtsgap von rund 50 Punkten stark unter Druck. Wird der Index jetzt direkt an das frische Jahrestief durchgereicht?



Ausgehend vom Bereich der mittelfristigen Ziel-und Wendemarke bei 10.565 Punkten hatte der DAX zuletzt einen steilen Aufwärtsimpuls auf das Börsenparkett gezaubert. Die Hürden bei 11.009 und 11.051 Punkten kamen bereits in Reichweite. Doch im heutigen Handel wird deutlich, dass die Bären noch nicht im Winterschlaf sind. Denn die Seitwärtsrange, die sich gestern unterhalb von 11.009 Punkten ausgebildet hatte, wird heute per Gap nach unten verlassen und damit Kurs auf die Unterstützung bei 10.733 Punkte genommen. Sollte die Marke nicht für eine steile Erholung genutzt, sondern in den kommenden Stunden gebrochen werden, dürfte der DAX bis 10.585 und 10.565 Punkte fallen. Hier könnte es zur Ausbildung eines bullischen Doppelbodens kommen. Darunter wäre dagegen ein Abverkauf bis 10.300 und 10.174 Punkte zu erwarten.

Erst die Rückeroberung der 10.888 Punkte-Marke könnte aktuell für etwas Entspannung und einen weiteren Anstieg an das gestrige Hoch bei 10.987 Punkten sorgen. Ob die Marke jedoch ohne Weiteres überwunden werden kann, ist aufgrund der heutigen Schwäche zu bezweifeln. Deutliches Aufwärtspotenzial würde aktuell ohnehin erst ein Anstieg über 11.051 Punkte liefern. Dann könnte der Index allerdings dynamisch bis 11.297 Punkte anspringen.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.11.2018 - 14.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.09.2013 - 14.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

