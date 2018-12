Von Florian Faust

FRANKFURT (Dow Jones)--Flaue Konjunkturdaten aus China sowie eine Schwäche konjunktursensibler Sektoren an der Wall Street sorgen zum Wochenausklang in Europa für Kursverluste. Auch die Abschläge an den asiatischen Börsen tragen dazu bei, dass es spürbar abwärts geht. Für eine zusätzliche Verkaufswelle sorgen extrem schlechte Konjunktursignale aus Frankreich. Dort sind die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungssektor klar unter den Markterwartungen geblieben und sogar in den Kontraktionbereich gesunken, der auf ein Schrumpfen der Wirtschaft deutet. Die deutschen Daten liegen dagegen nur leicht unter Erwarten und bleiben im expansiven Bereich.

Der DAX fällt um 1,5 Prozent auf 10.756 Punkte, der Euro-Stoxx-50 büßt ebenfalls 1,5 Prozent ein und sinkt auf 3.067 Zähler.

Die schwachen Daten aus Frankreich setzen dem Euro zu, der Kurs der Gemeinschaftswährung fällt erstmals seit Ende November wieder unter die Marke von 1,13 Dollar.

Globale Konjunktursorgen belasten Aktien

Die europäischen Konjunktursorgen sind eingebettet in globale: In Japan fiel der Konjunkturbericht Tankan ernüchternd aus, in China verlangsamte sich einmal mehr die Geschäftsaktivität. Die Industrieproduktion schaltete November einen Gang zurück, das Wachstum schwächte sich deutlich ab und verfehlte auch die Erwartungen. Der Einzelhandel zeigte den schwächsten Anstieg seit 15 Jahren in China. Der chinesische Notenbankgouvernour Yi Gang bescheinigt der Wirtschaft der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt einen Abwärtszyklus. Er plädiert zwar deshalb für eine lockere Geldpolitik, doch half das dem chinesischen Aktienmarkt kaum auf die Sprünge.

Belastend für die Märkte wirken auch die Schlagzeilen rund um den Brexit. Denn der kühle Empfang der britischen Premierministerin Theresa May durch die Festlandspolitiker auf dem EU-Gipfel lasse nicht auf sehr viel Entgegenkommen bei den Nachverhandlungen des Brexit-Abkommens schließen, heißt es. Zudem zeigen sich die EU-Politiker ohnehin nur bereit, bestimmte Elemente neu zu verhandeln, das eigentliche Paket gilt als nicht verhandelbar.

Übernahmen im Blick

Der Kauf der Luxushotelkette Belmond durch LVMH kommt im Handel gut an. "Belmond besetzt Preispunkte von Kunden, die eher konjunkturresistent sind", sagt ein Händler. Daher sei der Kaufpreis von 2,6 Milliarden Dollar oder 25 Dollar je Aktie durchaus angemessen. Belmond sprangen in der Nacht in der US-Nachbörse mit den ersten Gerüchten über die Transaktion um 37 Prozent, LVMH geben in Paris "nur" 1,8 Prozent nach.

Ein weiterer Deal bahnt sich laut einem Medienbericht in Deutschland an. Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 soll einen Verkauf an Finanzinvestoren für mehr als 5 Milliarden Euro und einem Abschied von der Börse prüfen. Wie die Zeitung Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, sollen die Münchner seit Wochen mit Beratern zusammenarbeiten. Eine Reihe von Beteiligungsgesellschaften hätte Interesse. Der Aktienkurs von Scout24 schnellt um 16,2 Prozent nach oben.

Die Aktien von Dr. Hönle stürzen um 10,6 Prozent ab. Der Ausblick auf das Jahr 2018/19 sei "düster", meint ein Händler. Er liege bereits unter der Erwartung der Analysten, allerdings schließe das Unternehmen auch eine weitere Verschlechterung nicht aus. Die Geschäftszahlen für 2017/18 lägen hingegen sowohl bei Umsatz als auch Gewinn grob im erwarteten Rahmen.

Als "ordentlich" werden die Geschäftszahlen von Isra Vision im Handel eingeschätzt. Allerdings verschreckt der Umsatzausblick, Isra-Aktien brechen um 10 Prozent ein.

Zu den wenigen positiven Nachrichten zählt der Ausblick von Balfour Beatty. Das britische Bau- und Infrastrukturunternehmen hat einen sehr positiven Zwischenbericht abgeliefert. Die Aktien legen 3,7 Prozent zu, obwohl der Londoner FTSE-100-Index 1,1 Prozent verliert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.066,93 -1,45 -45,24 -12,47 Stoxx-50 2.828,10 -1,19 -33,95 -11,01 DAX 10.755,96 -1,54 -168,74 -16,73 MDAX 22.187,40 -1,31 -293,37 -15,32 TecDAX 2.504,45 -1,68 -42,78 -0,97 SDAX 9.805,49 -2,02 -202,54 -17,51 FTSE 6.798,89 -1,14 -78,61 -10,54 CAC 4.829,75 -1,37 -67,16 -9,09 Bund-Future 163,21% 0,46 3,82 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:53 Uhr Do, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1291 -0,59% 1,1349 1,1354 -6,0% EUR/JPY 128,25 -0,60% 128,89 129,07 -5,2% EUR/CHF 1,1248 -0,37% 1,1291 1,1282 -4,0% EUR/GBP 0,8984 +0,10% 0,9001 0,8985 +1,1% USD/JPY 113,58 -0,02% 113,58 113,69 +0,8% GBP/USD 1,2572 -0,67% 1,2608 1,2637 -7,0% Bitcoin BTC/USD 3.256,64 -0,36% 3.267,83 3.390,38 -77,3% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,60 -0,58 0,01 Deutschland 10 J. 0,25 0,28 -0,18 USA 2 Jahre 2,72 2,75 0,83 USA 10 Jahre 2,87 2,91 0,46 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,05 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,22 52,58 -0,7% -0,36 -9,6% Brent/ICE 60,98 61,45 -0,8% -0,47 n.def. METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,15 1.241,93 -0,3% -3,78 -5,0% Silber (Spot) 14,61 14,76 -1,0% -0,15 -13,7% Platin (Spot) 793,65 795,50 -0,2% -1,85 -14,6% Kupfer-Future 2,73 2,76 -1,3% -0,04 -18,6% ===

