Der EUR/USD hat die 1,1300 durchbrochen und so musste im Anschluss an die enttäuschenden Eurozonen PMI Ergebnisse das neue Monatstief gebildet werden. Laut den vorläufigen Lesungen haben sich die französischen PMI Ergebnisse zum 1. mal seit mehr als 2 Jahren in die Kontraktion zurück begeben, während der deutsche PMI-Produktion im Dezember seien 33-Monatstief ...

