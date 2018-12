Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 nach einem Zeitungsbericht über einen möglichen Verkauf an Finanzinvestoren und einen damit möglichen Abschied von der Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Unter einem neuen Eigentümer könnte der Onlinemarktplatz-Betreiber das Wachstum wieder ankurbeln, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 08:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / 08:58 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-12-14/11:08

ISIN: DE000A12DM80