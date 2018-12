Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 13. Dezember 2018 wie erwartet auf ihrer letzten Sitzung des Jahres 2018 das Ende der Nettoankäufe im Rahmen des EAPP beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Der Ausstieg aus dem Programm der Quantitativen Lockerung (QE) sei absehbar gewesen und von den Währungshütern gut vorbereitet worden. Nennenswerte Zweifel an dem Ausstieg zum Jahreswechsel seien an den Märkten nicht aufgekommen, auch wenn sich der EZB-Rat formal ein Hintertürchen bis zuletzt offen gehalten habe. Die Leitzinsen seien hingegen erwartungsgemäß unverändert geblieben und würden auf ihren historischen Tiefstständen verharren. ...

