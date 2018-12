FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3450 (3360) PENCE - 'HOLD' - CANACCORD CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 350 PENCE - CITIGROUP RAISES MEGGITT TO 'BUY' - FTSE INDICATED -0.73% TO 6827 (CLOSE: 6877.50) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 352 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 202,00 (209,90) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 3150 (3280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1090 (1140) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 244 (345) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2352,00 (2351,80) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 745 (780) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UDG HEALTHCARE TARGET TO 765 (890) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CAIRN ENERGY TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TP 165 (190) PENCE - JPMORGAN CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1850 (1950) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 350 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 108 (103) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY REINITIATES ASTRAZENECA WITH 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 520 (900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 740 (800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 375 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 110 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1075 (1150) PENCE - 'BUY'



