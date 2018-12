Hamburg (ots) -



Der nahende Jahreswechsel muss gebührend gefeiert werden. Neben Feuerwerk, Raclette und Bleigießen gehört für viele der berühmte "Dinner for One"-Sketch zum liebgewonnenen Silvesterritual. Um die Silvesterstimmung anzuheizen, bietet der Lieferdienstspezialist Deliveroo am Sonntag, 30. Dezember, exklusiv das Menü zu Miss Sophies 90. Geburtstag online an.



Wer also beim Essen zum Jahreswechsel keine Lust hat auf "same procedure as every year", kann sich diesen Dezember etwas Besonderes gönnen. Von der berühmten Mulligatawny Soup, einer typisch britischen scharfen Curry-Suppe, über Champagner-Hähnchen und pochiertem Nordsee-Schellfisch bis zum Obstsalat werden alle vier Gänge des "Dinner for One"-Menüs im Hamburger Restaurant CHAPEAU! Grill & Bar originalgetreu nachgekocht.



Das CHAPEAU! Grill & Bar Restaurant im "New Américain Cuisine"-Stil bietet über Deliveroo normalerweise eine große Fülle an Ribs und Burgern an. "Für diese Aktion freuen wir uns, von unseren regulären Deliveroo-Gerichten abzuweichen und dieses kultige Menü nachzukochen", berichtet Robert von Appen von CHAPEAU!. "Besonders in den Tagen nach Weihnachten bleiben unsere mit Entenbraten gefüllten Gäste bis zum großen Silvester Finale gerne ein paar Tage zu Hause. Mit diesen berühmten vier Gängen können sie sich auch ein bisschen Zauber nach Hause bestellen und in Silvesterstimmung kommen."



