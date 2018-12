Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz steht einem gemeinsamen Haushalt für die Eurozone kritisch gegenüber. "Ich bin kein Freund des Eurozonenbudgets", sagte er am Freitag beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Es gebe klare Regeln und ein Budget in der EU, er glaube nicht, dass es darüber hinaus nötig sei, ein Eurozonenbudget zu schaffen. Es würde den Steuerzahler mehr Geld kosten, meinte er.

Die Staats- und Regierungschefs wollten am Freitag ein von Frankreich und Deutschland propagiertes Budget für die Eurozone innerhalb des EU-Haushalts auf den Weg bringen. Details sollen die Finanzminister voraussichtlich im kommenden Jahr ausarbeiten. Grundsätzlich soll es dazu dienen, wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Staaten zu mindern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Zuletzt wurde es jedoch noch vor allem von EU-Staaten außerhalb der Eurozone kritisch beäugt./asa/DP/fba

