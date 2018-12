Köln (ots) - "Ich freue mich sehr darauf, künftig für 'Prominent!' vor der Kamera zu stehen. Ich habe sowieso ständig VIPs im Kopf und verfolge non stop, was bei den Stars abgeht." - Mit Laura Dahm bekommt der Kölner Sender nun Verstärkung für das Moderatorenteam von "Prominent!". Die 32-Jährige wird ab sofort im Wechsel mit Nina Bott und Amiaz Habtu das VOX-Promi-Magazin moderieren. Die Vollblut-Journalistin ist selbst seit vielen Jahren als Moderatorin und Reporterin im Einsatz: Ob vor der Kamera, im Radio, auf den roten Teppichen Deutschlands, bei Fashion Weeks oder auf Events - Laura Dahm trifft die VIPs persönlich zum Interview und weiß daher über die aktuellen Themen der Stars Bescheid.



Ob Justin Bieber, Heidi Klum oder Barbara Schöneberger - seit mittlerweile zwölf Jahren ist "Prominent!" immer nah dran an den Stars und Sternchen, den Schönen und Reichen dieser Welt. Und das mit Erfolg: Bis zu 13,5* Prozent der 14- bis 59-Jährigen schalten ein, wenn Nina Bott und Amiaz Habtu sechsmal in der Woche on air gehen.



Mit der Unterstützung von Laura Dahm wird es in Zukunft noch verstärkter möglich sein, die Prominenz des Landes zu treffen, Reportagen zu drehen und auf den roten Teppichen zu sein, um Interviews auch außerhalb des Studios zu führen.



Das Promi-Magazin wird seine neue Moderatorin heute Abend um 20 Uhr in einem Einspieler näher vorstellen.



VOX zeigt "Prominent!" immer werktags um 20 Uhr und sonntags am späten Abend.



*Quote vom 03.09.17 Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung und Märkte.



