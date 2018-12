WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen hat im Konzern auch im November weniger Autos verkauft. Der Gesamtabsatz fiel um 5,4 Prozent auf 940.900 Einheiten, wie die Wolfsburger mitteilten. Seit Januar wurden damit 9,918 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1,8 Prozent. VW-Vertriebschef Christian Dahlheim zeigte sich weiter zuversichtlich, im Gesamtjahr die Verkäufe im Konzern leicht zu steigern und damit einen neuen Verkaufsrekord zu erzielen.

Von den Verkäufen im November waren 870.700 Pkw der Marken VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche und 68.600 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Das entspricht bei den Autos einem Rückgang von 6,3 Prozent. Bei den Nutzfahrzeugen und schweren Lkw stiegen die Verkäufe dank einer starken Dynamik bei MAN dagegen in der Summe um 6,2 Prozent.

Im wichtigen Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im November mit 399.500 Fahrzeugen 7,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn betrug der Zuwachs 2,2 Prozent.

In Europa gingen 353.000 Fahrzeuge an die Kunden, ein Minus von 3,0 Prozent, davon in Deutschland 106.800 (minus 4,9 Prozent). Grund sind nach wie vor die Probleme infolge des neuen Abgasmessverfahrens WLTP, die sich im November aber weiter verringert hätten.

In den USA verringerte sich beim VW-Konzern der Absatz um 8,1 Prozent auf 49.900 Fahrzeuge.

