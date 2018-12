Die Aktie von Apple schien in den letzten Wochen genauso vergiftet wie der Apfel, den die böse Schwiegermutter aus Neid und Eifersucht dem schönen Schneewittchen überreichte. Anfang Dezember erreichten die Notierungen noch ein neues Allzeithoch bei 233,47 US-Dollar, danach ging es erst mit kleinen, dann mit umso größeren Schritten abwärts bis auf ein Tief bei 163,33 US-Dollar, zugleich den tiefsten Stand seit Ende April dieses Jahres. Man hätte jedoch vermuten können, die Aktie sei gar auf ein Mehrjahrestief gefallen.

News zu negativ?

Schließlich war die Stimmung zur Aktie so mies, dass sich auch die Analysten mit Kursziel-Korrekturen überschlugen. Das hatte seine Grunde im Handelsstreit zwischen den USA und China, in den Absatzsorgen in einem mit Smartphones weitgehend gesättigten Markt und besonders in China, den generellen Sorgen um den Zustand der globalen Konjunktur, Produktionskürzungen bei wichtigen Zulieferern und nicht zuletzt einer Klage von Qualcomm in China wegen einer, so die Meinung des Gerichts, Patentverletzung.

Erholung möglich

Bei so vielen negativen Nachrichten fällt auch der stärkste Apfel vom Baum, doch schienen manche gerade recht zu kommen, um einen Hexentanz um die auf ein Rekordhoch gestiegene Apple-Aktie aufzuführen. Seitdem verlor sie in der Spitze um 30 Prozent an Wert. Nachdem die Aktie zuletzt auch das Zwischentief von Ende November bei 170,26 Euro unterschritten hatte, gab es allerdings nur noch moderate Abgaben, so dass sie in den letzten Tagen ...

