Mannheim, 14. Dezember 2018 - Aufgrund in den letzten Wochen in Europa unerwartet stark angestiegener Ethanolpreise erhöht die CropEnergies AG, Mannheim, ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19. Während der Ethanolpreis Mitte Oktober bei rund 475 EUR/m³ notierte, stieg er bis Mitte Dezember auf rund 615 EUR/m³ an. Preisänderungen schlagen sich unmittelbar im Ergebnis nieder. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018/19 (1. März 2018 - 28. Februar 2019) erwartet CropEnergies nun einen Umsatz von 770 bis 800 (zuvor erwartet: 750 bis 780) Millionen Euro und ein EBITDA von 65 bis 80 (zuvor erwartet: 55 bis 75) Millionen Euro. Das operative Ergebnis soll 25 bis 40 (zuvor erwartet: 15 bis 35) Millionen Euro erreichen. Im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahrs hat CropEnergies nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 202,9 (Vorjahr: 219,1) Millionen Euro erwirtschaftet. Das EBITDA lag bei 14,8 (Vorjahr: 21,7) Millionen Euro, das operative Ergebnis hingegen erreichte 5,0 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal wurden 12,0 Millionen Euro erzielt. Hauptgrund für den Ergebnisrückgang sind die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Rohstoffkosten. Die vollständige Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2018/19 wird am 9. Januar 2019 veröffentlicht.