Zürich - Nach dem Knick am Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt am Freitagvormittag die Talfahrt mit höheren Tempo fortgesetzt. Beschleuniger sind enttäuschende Konjunkturdaten aus China, Japan und Europa. Diese verdarben den Anlegern die Kauflaune zu Wochenschluss gründlich, womit die Gewinne von dieser Woche alle wieder ausradiert sind. Zudem sei der Optimismus über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China wie so oft schon wieder verflogen, sagte ein Händler.

Und beim Brexit bleibt angesichts des ergebnislosen EU-Gipfels die Angst vor einem Chaos-Austritt Grossbritanniens aus der EU erhalten. "Die politischen Risiken bleiben also und damit sollten sich Investoren auch auf turbulente Vorweihnachtstage an der Börse einstellen", sagte ein Marktteilnehmer. In Europa haben am Freitag die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Frankreich die Erwartungen der Finanzgemeinde verfehlt. Und die Bundesbank rechnet mit schwächerem Wirtschaftswachstum in Deutschland. Über Nacht hatten bereits schwache Konjunkturdaten aus China für und Japan für schlechte Stimmung gesorgt und die asiatischen Börsen in den Keller geschickt. Am Vortag hatte sich bereits EZB-Chef Mario Draghi weniger zuversichtlich für die Konjunktur im Euroraum geäussert.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 11.12 Uhr um 1,3 Prozent auf 8'698,23 Punkte. Damit ist der Leitindex sogar unter die Grenze von ...

