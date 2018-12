Des Moines (www.anleihencheck.de) - Nach zwei Quartalen mit einem Wachstum von 4 Prozent ist die US-Wirtschaft nun von ihren Spitzengewinnen abgekommen, so Bob Baur, Chief Global Economist bei Principal Global Investors.Mit Eintritt in das Jahr 2019 floriere der Arbeitsmarkt jedoch noch immer. Angesichts robuster Beschäftigungszuwächse und anziehenden Löhnen dürfte der durchschnittliche Stundenlohn bis Mitte nächsten Jahres um 3,5 Prozent zulegen. Und trotz einer weiteren Million oder mehr Arbeitnehmern, die in Beschäftigungsverhältnisse eintreten würden, gebe es auf dem Arbeitsmarkt immer noch Luft nach oben, ergänze der Ökonom. ...

