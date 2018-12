Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich weiter verschlechtert. Wie das Forschungsinstitut Markit am Freitag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Dezember auf den tiefsten Stand seit rund vier Jahren. Der Indikator, der auf einer Unternehmensumfrage basiert, ging im Monatsvergleich um 1,4 Punkte auf 51,3 Zähler zurück. Analysten hatten im Mittel hingegen einen leichten Anstieg auf 52,8 Punkte erwartet.

In den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland und Frankreich, trübten sich die Indikatoren durchweg ein. In Frankreich fielen sie sogar unter die Grenze von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Markit führte diese Entwicklung auch auf die Proteste der "Gelbwesten" zurück. In Deutschland habe die wirtschaftliche Schwächephase angehalten.

Die Lagebeschreibung zur Eurozone fiel ernüchternd aus. "Der Auftragseingang stagnierte nahezu, der Jobaufbau verlangsamte sich auf ein Zweijahrestief und der Ausblick trübte sich weiter ein." Neben den Protesten in Frankreich verwies Markit auf eine Nachfragezurückhaltung im Automobilsektor als Grund für die Schwäche. In der Industrie fiel der Indikator auf den tiefsten Stand seit knapp drei Jahren, im Dienstleistungssektor wurde der tiefste Stand seit gut vier Jahren erreicht.

Markit-Chefökonom Chris Willamson sprach von einem enttäuschenden Jahresende für die Eurozone. "Ein Großteil geht zwar auf das Konto der 'Gelbwesten' in Frankreich, die der Konjunktur und der Reisebranche gleichermaßen schadeten." Allerdings verdichteten sich auch die Hinweise, dass die Wachstumsschwäche mittlerweile die gesamte Eurozone erfasst habe.

Laut Williamson belastet nicht nur das globale wirtschaftliche und politische Klima. Handelsstreitigkeiten und der Brexit erhöhten die politischen Spannungen auch in der Eurozone. "Überdies hat der angeschlagene Automobilsektor der wirtschaftlichen Entwicklung geschadet."

^Region/Index Dezember Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,3 52,8 52,7

Verarb. Gew. 51,4 51,8 51,8

Dienste 51,4 53,4 53,4

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 51,5 51,7 51,8

Dienste 52,5 53,5 53,3

FRANKREICH

Verarb. Gew. 49,7 50,7 50,8

Dienste 49,6 54,8 55,1°

(in Punkten)

