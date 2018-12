PARIS (Dow Jones)--Bei Airbus kommt es zum Jahreswechsel zu einem weiteren Personalwechsel. Philippe Mhun übernehmen dann das Amt des Programmmanagers von Didier Evrard, der nach 41 Jahren bei Airbus in den Ruhestand gehe. Evrard ist seit 2015 für alle Verkehrsflugzeugprogramme von Airbus verantwortlich und leitete davor ab 2007 das A350-XWB-Programm. Mhun ist derzeit Head of Customer Services. Sein neuer Titel lautet Chief Programmes & Services Officer.

Er wird an Guillaume Faury berichten, der im Anschluss an die Hauptversammlung am 10. April die Nachfolge von Tom Enders als CEO von Airbus antreten wird. Mhun wird auch Mitglied des Executive Committee von Airbus.

Vor wenigen Tagen hatte der Flugzeugbauer Alberto Gutierrez per Jahresbeginn zum Leiter der Sparte für Militärflugzeuge ernannt.

