Das SWR Studio Freiburg steht unter neuer Leitung. Christoph Ebner übernimmt die Aufgabe zum 1. April 2019 und führt das Studio ab Freitag, 15. Dezember 2018 kommissarisch. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge von Rainer Suchan an, der in den Ruhestand geht.



Christoph Ebner war bisher für die Hörfunk- und Onlineberichterstattung des Südwestrundfunks (SWR) in Südbaden verantwortlich. Er stammt aus dem Südschwarzwald, hat in Freiburg Politik und Volkswirtschaft studiert und nach einer journalistischen Ausbildung zuerst für Zeitungen in Karlsruhe und Konstanz und dann für den SWR in Baden-Baden gearbeitet. Dort war er vor seinem Wechsel nach Freiburg Leiter des multimedialen Newsrooms.



SWR Landessenderdirektorin Schneider: Ebner brennt für regionale Themen Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin Baden-Württemberg des SWR: "Christoph Ebner ist ein erfahrener Journalist, der für regionale Themen brennt. Er wird die Berichterstattung des SWR aus Südbaden in Fernsehen, Hörfunk und Online weiter stärken. Als überzeugter Alemanne verfügt er über eine große Kenntnis der Region."



SWR Studio Freiburg berichtet grenzüberschreitend Das Studio Freiburg ist für die Berichterstattung im SWR und der ARD aus der grenzüberschreitenden Region Südbaden, Elsass und Nordwestschweiz zuständig, unterstützt von den Regionalbüros in Villingen-Schwenningen, Lörrach/Waldshut und Offenburg.



