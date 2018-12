Sorgen über das weltweite Wachstum dürften am Freitag die Aktienkurse an der Wall Street nach unten führen. Sowohl in China als auch in der Eurozone haben Daten zur aktuellen Konjunkturentwicklung für lange Gesichter gesorgt und auch dort bereits die Märkte gedrückt. In China stieg die Industrieproduktion im November zum Vorjahr zwar um 5,4 Prozent, erwartet worden war aber ein Plus von 5,9 Prozent. Es war zugleich das schwächste Wachstum seit Anfang 2016.

In Europa waren es die Einkaufsmanagerindizes, die enttäuschten. Der deutsche blieb unter den Erwartungen, der französische hat sogar erstmals seit zweieinhalb Jahren ein Schrumpfen der Geschäftsaktivität ausgewiesen. Auch die unerbaulichen politischen Themen aus Europa wie Brexit, Gelbwesten-Proteste in Frankreich und Italien-Haushalt können von den US-Anlegern nicht ignoriert werden.

Im übrigen bleibt zwar der Handelsstreit zwischen China und Amerika die wichtigste Leitplanke, doch gibt es hier bislang wenig Neues nach den überwiegend positiven Nachrichten zu Wochenbeginn. Daneben könnten US-Konjunkturdaten noch die aktuelle Stimmungslage beeinflussen. Insgesamt fünf herausragende Termine stehen hier an, darunter Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und die Markit-Einkaufsmanagerindizes.

Der Softwarehersteller Adobe verfehlte in seinem vierten Quartal beim Gewinn die Erwartungen, übertraf sie dagegen beim Umsatz. Mit seinem Ausblick auf das laufende und das Gesamtjahr blieb Adobe grob im Rahmen der kursierenden Prognosen. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, gab aber am späten Donerstag nach den Zahlen 1,4 Prozent ab.

Auch bei der Großhandelskette Costco Wholesale fielen die Ergebnisse gemischt aus, auch hier war der Gewinn höher, der Umsatz dagegen niedriger als erwartet. Die Aktie hatte 2,9 Prozent verloren.

