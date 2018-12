Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.56 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.629,30 -0,76% -3,61% Euro-Stoxx-50 3.086,15 -0,84% -11,92% Stoxx-50 2.840,53 -0,75% -10,61% DAX 10.839,30 -0,78% -16,09% FTSE 6.829,02 -0,70% -10,54% CAC 4.850,68 -0,94% -8,69% Nikkei-225 21.374,83 -2,02% -6,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,07 +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,28 52,58 -0,6% -0,30 -9,5% Brent/ICE 60,87 61,45 -0,9% -0,58 -3,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.238,54 1.241,93 -0,3% -3,40 -4,9% Silber (Spot) 14,62 14,76 -0,9% -0,14 -13,7% Platin (Spot) 794,80 795,50 -0,1% -0,70 -14,5% Kupfer-Future 2,73 2,76 -1,4% -0,04 -18,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Sorgen über das weltweite Wachstum dürften am Freitag die Aktienkurse an der Wall Street nach unten führen. Sowohl in China als auch in der Eurozone haben Daten zur aktuellen Konjunkturentwicklung für lange Gesichter gesorgt und auch dort bereits die Märkte gedrückt. In China stieg die Industrieproduktion im November zum Vorjahr zwar um 5,4 Prozent, erwartet worden war aber ein Plus von 5,9 Prozent. Es war zugleich das schwächste Wachstum seit Anfang 2016. In Europa waren es die Einkaufsmanagerindizes, die enttäuschten. Der deutsche blieb unter den Erwartungen, der französische hat sogar erstmals seit zweieinhalb Jahren ein Schrumpfen der Geschäftsaktivität ausgewiesen. Auch die unerbaulichen politischen Themen aus Europa wie Brexit, Gelbwesten-Proteste in Frankreich und Italien-Haushalt können von den US-Anlegern nicht ignoriert werden. Im übrigen bleibt zwar der Handelsstreit zwischen China und Amerika die wichtigste Leitplanke, doch gibt es hier bislang wenig Neues nach den überwiegend positiven Nachrichten zu Wochenbeginn. Daneben könnten US-Konjunkturdaten noch die aktuelle Stimmungslage beeinflussen. Insgesamt fünf herausragende Termine stehen hier an, darunter Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und die Markit-Einkaufsmanagerindizes.

Der Softwarehersteller Adobe verfehlte in seinem vierten Quartal beim Gewinn die Erwartungen, übertraf sie dagegen beim Umsatz. Mit seinem Ausblick auf das laufende und das Gesamtjahr blieb Adobe grob im Rahmen der kursierenden Prognosen. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, gab aber am späten Donerstag nach den Zahlen 1,4 Prozent ab. Auch bei der Großhandelskette Costco Wholesale fielen die Ergebnisse gemischt aus, auch hier war der Gewinn höher, der Umsatz dagegen niedriger als erwartet. Die Aktie hatte 2,9 Prozent verloren.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,6% zuvor: 78,4% 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,3 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,7 16:00 Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Schwache Konjunkturdaten schicken die europäischen Börsen am Freitagmittag auf Talfahrt. Damit können sich die Indizes immerhin von den Tagestiefs lösen, vor allem dank der Autotitel. Diese liegen zwar noch leicht im Minus, aber auch 1,5 bis 2 Prozent über den Tiefstständen aus dem frühen Geschäft. Für die kräftige Erholung der europäischen Autowerte vom Tagestief machen Händler versöhnliche China-Töne verantwortlich. Das Land will die Strafzölle gegen US-Autos und Autoteile über den Zeitraum der Gespräche mit den USA aussetzen. BMW und Daimler erholen sich am stärksten mit nur noch 0,3 Prozent Minus, VW notieren noch 1 Prozent schwächer. Die übergeordnete Stimmung leidet aber nach wie vor unter der Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch. Chip-Werte in Europa stellen mit die höchsten Verlierer. Belastend ist die Sorge, der wichtige Philadelphia-Semiconductor-Index SOX könnte nach unten durchbrechen. Hauptverlierer sind Infineon, die um etwa 3 Prozent fallen. Damit stellen Infineon auch den größten DAX-Verlierer. ASML geben 2 Prozent ab, Atos 2,5 und STMicro 1,5 Prozent. Im deutschen SDAX stürzen die Aktien von Dr. Hönle um 13,6 Prozent ab. Der Ausblick auf das Jahr 2018/19 sei "düster", meint ein Händler. Der Kauf der Luxushotelkette Belmond durch LVMH kommt im Handel gut an. Belmond sprangen in der Nacht in der US-Nachbörse mit den ersten Gerüchten über die Transaktion um 37 Prozent nach oben, LVMH geben in Paris um 1,6 Prozent nach. Ein weiterer Deal bahnt sich laut einem Medienbericht in Deutschland an. Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 soll einen Verkauf an Finanzinvestoren für mehr als 5 Milliarden Euro und einem Abschied von der Börse prüfen. Der Aktienkurs von Scout24 schnellt um 11 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:53 Uhr Do, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1285 -0,65% 1,1349 1,1354 -6,1% EUR/JPY 128,18 -0,66% 128,89 129,07 -5,3% EUR/CHF 1,1255 -0,31% 1,1291 1,1282 -3,9% EUR/GBP 0,8981 +0,07% 0,9001 0,8985 +1,0% USD/JPY 113,60 -0,00% 113,58 113,69 +0,9% GBP/USD 1,2563 -0,74% 1,2608 1,2637 -7,0% Bitcoin BTC/USD 3.249,25 -0,59% 3.267,83 3.390,38 -77,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach zwei Tagen mit Gewinnen ist es am Freitag aus Enttäuschung über schwache Konjunkturdaten aus China abwärts gegangen. Im Reich der Mitte, das weltweit als eine Art Konjunkturlokomotive gesehen wird, stieg die Industrieproduktion im November zum Vorjahr zwar um 5,4 Prozent, erwartet worden war aber ein Plus von 5,9 Prozent. An den Börsen machte das die Anleger vorsichtig, auch nachdem am Vortag in Europa die EZB in ihrem Konjunkturausblick zurückhaltende Töne angeschlagen hatte. Gegenwind bekamen die Kurse in Tokio noch vom zwischenzeitlich etwas anziehenden Yen. In Seoul rutschten Samsung Electronics um 2,6 Prozent ab auf ein 21-Monatstief. Nach einer Veranstaltung des Unternehmens mit Investoren am Vortag hatten neun von zwölf Research-Häusern ihre Kursziele für die Aktie gesenkt und das, nachdem die Samsung-Aktie in sechs der vergangenen sieben Monate bereits Verluste eingefahren hatte. Hintergrund waren Befürchtungen, dass der Boom bei den Speicherchips, der maßgeblich für die Gewinne bei Samsung verantwortlich sei, abflauen dürfte und die Nachfrage nach Smartphones schwach bleiben werde, hieß es. Für den kleineren Halbleiterhersteller Hynix ging es um 5,7 Prozent südwärts auf ein 18-Monatstief.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS; Credit Default Swaps) bleiben auch zum Wochenausklang hoch. Mit der EZB-Sitzung sei eine Absicherung weggefallen, so Marktteilnehmer. Denn die EZB habe ausgeschlossen, Fälligkeiten aus Staatsanleihen in Unternehmensanleihen zu investieren. "Damit dürfte der Trend zu Mittelabzügen bei schwachen Makrodaten weitergehen", so ein Marktteilnehmer. Am Freitag belasten schwache Daten aus China und Frankreich die Stimmung. Auf der Seite der Underlyings dünnt das Geschäft zunehmend aus. In der kommenden Woche dürfte die Emissionstätigkeit nahezu zum Erliegen kommen, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel vereinbart "Green Loan" über 1,5 Milliarden Euro

Henkel hat eine "grüne" Kreditlinie im Volumen von 1,5 Milliarden Euro vereinbart. Sie löst die beiden bestehenden 700 Millionen bzw. 800 Millionen Euro-Kreditlinien ab. Die Laufzeit beträgt den Angaben zufolge bis zu sieben Jahre. Die Zinskonditionen seien an die Erfüllung fest definierter Nachhaltigkeitskriterien in Form von Sustainability-Ratings gebunden.

Thyssenkrupp macht Johannes Dietsch zum neuen Finanzchef

Thyssenkrupp hat mit Johannes Dietsch einen neuen Finanzvorstand gefunden. Der 56-jährige Manager soll nach Zustimmung des Aufsichtsrates im Februar sein neues Amt antreten, wie der Industrie- und Stahlkonzern mitteilte. Dietsch bekommt einen Dreijahresvertrag. Noch führt das Ressort in Personalunion Guido Kerkhoff, der im Sommer nach dem Rückzug von Heinrich Hiesinger an der Konzernspitze zum Vorstandschef ernannt worden war.

Finanzinvestoren prüfen Übernahme von Scout24 - Zeitung

Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 soll einem Zeitungsbericht zufolge einen Verkauf an Finanzinvestoren für mehr als 5 Milliarden Euro und einem Abschied von der Börse prüfen. Wie die Zeitung Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, sollen die Münchner seit Wochen mit Beratern zusammenarbeiten. Eine Reihe von Private-Equity-Firmen hätten Interesse an einem Deal.

VW-Konzern setzt im November erneut weniger Pkw ab

