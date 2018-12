FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien deutscher Autohersteller haben am Freitag ihre anfänglich deutlichen Kursverluste nach positiven Nachrichten im US-chinesischen Handelsstreit größtenteils in leichte Gewinne umgewandelt. So notierten die Papiere von BMW und Daimler zuletzt jeweils 0,1 Prozent im Plus. Die Anteilsscheine von Volkswagen präsentierten sich mit einem Kursrückgang von 0,5 Prozent.

Auslöser der Kehrtwende war die Meldung, China setze die Sonderabgaben auf Importe von Autos und Autoteile aus den USA für drei Monate aus. Der Einfuhrzoll werde von 1. Januar an von 40 wieder auf 15 Prozent gesenkt, teilte das Handelsministerium am Freitag in Peking mit. Die höheren Zölle für Autos aus den USA trafen insbesondere auch die deutschen Hersteller Daimler und BMW, denn sie fertigen ihre teuren SUVs in den USA auch für den chinesischen Markt.

Am Morgen hatten die Aktien der Autobauer wegen eines weiterhin schwächelnden Fahrzeugabsatzes in Europa erheblich weiter an Wert verloren. Im November war die Nachfrage nach Neuwagen in der EU den dritten Monat in Folge gesunken./edh/jha/

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039 EU0009658681

AXC0162 2018-12-14/13:33