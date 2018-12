Zürich - Aufgrund der grossen Nachfrage verlängert der renommierte Professor, klinische Psychologe und international erfolgreiche Bestsellerautor Dr. Jordan Peterson seine "12 Rules for Life Tour" und wird am 19. Januar im Volkshaus in Zürich zu Gast sein.

In seinem Programm zeichnet er revolutionäre Ansätze auf, wie man die grössten Hürden im Leben überwindet und sich persönlich weiterentwickelt. Er spricht unter anderem über die Psychologie von Religion und Mythologie.

Peterson ist klinischer Psychologe, Kulturkritiker, ehemaliger Harvard-Professor und aktuell Professor an der Universität in Toronto. Seine Hauptforschungsfelder sind die Religionspsychologie ...

