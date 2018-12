München (ots) - Die geplanten Themen:



"Der Junge muss an die frische Luft" Hape Kerkelings Bestseller verfilmt von Caroline Link



Koloniale Raubkunst Was bedeutet das französische Gutachten für die deutsche Museumslandschaft?



Crossdresser bei der Wehrmacht: "Soldier Studies" Soldaten in Frauenkleidern. Ein Fotoband mit außergewöhnlichen Einsichten



Zusammen sind wir Könige Kida Ramadan und Frederick Lau haben ein Buch über Freundschaft geschrieben.



The 1975 Das Pop-Phänomen aus England mit neuem Album



