In den USA wächst die Sorge vor einer Rezession. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Zeitungen nicht voll von Artikeln sind, die darüber spekulieren: Wird sie sich drehen - und: Was passiert, wenn sie es wirklich tut? Es lohnt sich, einen Schritt zurückzutreten, um zu verstehen, was uns eine inverse Zinskurve tatsächlich sagt und was nicht.

Lassen Sie uns zunächst die wichtigste Frage angehen: Ist eine inverse Zinsstrukturkurve ein zuverlässiger Prädiktor für eine Rezession? Im Allgemeinen ja - aber vielleicht nicht genau so, wie die Leute denken. Inverse Zinskurven verursachen keine Rezessionen. Sie sind jedoch ein guter Indikator für die relative Straffheit der Geldpolitik, die sich im Laufe der Zeit auf die Realwirtschaft auswirkt. Die Daten zeigen, dass sämtlichen der letzten fünf Rezessionen seit 1976 eine inverse Zinsstrukturkurve vorausging und die Umkehrung über einen längeren Zeitraum (typischerweise mindestens 10 Monate) anhielt. Die Zinskurven haben sich dann vor der Rezession jeweils wieder verfestigt.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Verzögerung zwischen einer Umkehrung der ...

