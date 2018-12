Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-14 / 14:10 *Prothelis AG führt Kapitalerhöhung durch und gibt* *Jahresplanung bekannt* *Düsseldorf, 14.12.18*. Die Prothelis AG [1] aus Düsseldorf (ISIN: DE000A2NBYS7 / WKN: A2NBYS) führt nach dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.10.2018 eine Kapitalerhöhung um ca. 1.000.000 Euro durch. Zu diesem Zweck werden 103.450 neuen Aktien ausgegeben. Die bisherige alleinige Aktionärin Prothelis Financial Holding Corp. (620.000 Aktien) ermöglicht es dadurch erstmalig Investoren direkt außerbörslich in die Prothelis AG [1] zu investieren. Die Zeichnungsfrist endet spätestens zum 31.03.2019 und das von der BaFin genehmigte Wertpapierinformationsblatt kann unter https://www.prothelis.de/investment/ [2] heruntergeladen werden. Zeichnungsscheine können direkt bei der Prothelis AG angefragt werden. Die Prothelis AG [1] plant die Verkäufe des ersten Produktes GRETA in 2019 massiv auszubauen und insgesamt vier neue Produkte auf den Markt zu bringen. Der Vorstand der Prothelis AG erwartet in 2019 einen Umsatz von 2,8 Millionen Euro und auf Monatsbasis damit erstmalig die Gewinnschwelle zu überschreiten. Das Geld aus der Kapitalerhöhung soll die operative Tätigkeit und damit auch die Realisierung und Produktion der neuen Produktpipeline, bis zum Erreichen des Break-Even-Punkts finanzieren. *GRETA*, der erste Tracker der Prothelis AG ist eine Allrounderin, da sie sich für das Tracking von Menschen aller Altersklassen, von vierbeinigen Wegbegleitern und auch von Gegenständen (Koffer, Fahrzeuge u. Ä.) eignet. Die Definition von festgelegten Radien, sogenannten Geo-Fences, und automatische Benachrichtigungen und Anrufe bei Austritt aus diesen, helfen dabei ungemein bei der Identifikation sicherheitskritischer Ereignisse. GRETA ist seit Ende 2017 auf dem Markt und über diverse Kanäle erhältlich. *Über Prothelis:* Die Prothelis AG [3] ist ein Start-up aus Düsseldorf. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt modernste und effiziente Sicherheits- und Ortungssysteme. Neben dem patentierten Tracking-System GRETA [4] wird an einem breiten Portfolio von Produkten gearbeitet, die explizit darauf ausgelegt sind, Menschen in Not- und Gefahrensituationen schnelle und kompetente Hilfe zukommen zu lassen. Die Welt ein klein wenig sicherer machen für Kinder, Senioren, Sportler, Tiere und Besitzer von kleinen Kostbarkeiten - darum geht es bei Prothelis jeden Tag. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung und bietet mit voll ausgestatteten Werkstätten und Labors die Möglichkeit alle Prototypen vor Ort zu entwickeln. Dadurch können neue Ideen oder Optimierungen zeitnah umgesetzt werden. Seit der Gründung im September 2014 entwickelte sich das Start-up beständig weiter. Mittlerweile weist Prothelis ein rund 30-köpfiges, internationales und interdisziplinäres Team aus Entwicklern, Programmierern, Produktdesignern, Gestaltern sowie Technik- und Marketingspezialisten auf. *Kontakt**: Prothelis AG Schiessstraße 48 40549 Düsseldorf Phone: +49 211 93 67 29 70 Fax: +49 211 93 67 29 50 E-Mail: info@prothelis.de www.prothelis.de [3]* Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Prothelis AG 2018-12-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 758425 2018-12-14 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=926d13721d0f8f9cabcb92eea971a9c3&application_id=758425&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c3f3325bea776b7a48ff138f94a79e5b&application_id=758425&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=800630d10f9ddfbe2acd147e8bdf0ac1&application_id=758425&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4ff851bf164debfb540d6577a3036fbe&application_id=758425&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2018 08:10 ET (13:10 GMT)