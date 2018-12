Wer jemals in Buenos Aires war (wo ich mich gerade aufhalte), dem sind sicher die ungewöhnlichen Häuserecken aufgefallen. Praktisch jede Straßenecke ist abgeschrägt, anstatt einfach - wie üblich - eine rechtwinklige Ecke zu haben.

Dieses architektonische Detail findet man zwar auch in einigen Gegenden anderer Städte, zum Beispiel in Barcelona und Paris. Aber einzig allein in Buenos Aires ist JEDE Ecke in diesem Stil gebaut. Unter den tausenden Straßenecken gibt es weniger als 20 Ausnahmen.

