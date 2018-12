NEW YORK (Dow Jones)--Sorgen um das weltweite Wachstum dürften am Freitag die Aktienkurse an der Wall Street nach unten führen. Sowohl in China als auch in der Eurozone haben Daten zur aktuellen Konjunkturentwicklung für lange Gesichter gesorgt und auch dort bereits die Märkte gedrückt. In China stieg die Industrieproduktion im November zum Vorjahr zwar um 5,4 Prozent, erwartet worden war aber ein Plus von 5,9 Prozent. Es war zugleich das schwächste Wachstum seit Anfang 2016.

In Europa waren es die Einkaufsmanagerindizes, die enttäuschten. Der deutsche blieb unter den Erwartungen, der französische hat sogar erstmals seit zweieinhalb Jahren ein Schrumpfen der Geschäftsaktivität ausgewiesen. Auch die unerbaulichen politischen Themen aus Europa wie Brexit, Gelbwesten-Proteste in Frankreich und Italien-Haushalt können von den US-Anlegern nicht ignoriert werden.

An sich bleibt der Handelsstreit zwischen China und Amerika die wichtigste Leitplanke, doch aktuell dringen positive Nachrichten weniger durch. China will die Strafzölle gegen US-Autos und Autoteile über den Zeitraum der Gespräche mit den USA aussetzen. General Motors und Ford zeigen mit kleinen vorbörslichen Verlusten relative Stärke.

Daneben könnten US-Konjunkturdaten noch die Stimmungslage beeinflussen. Insgesamt fünf herausragende Termine stehen hier an, darunter Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und die Markit-Einkaufsmanagerindizes.

Euro fällt durch Unterstützung

Der Euro gerät unter Druck, belastet von den schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone. Er sackt von 1,1366 im Tageshoch auf 1,1288 Dollar und damit unter die Unterstützung bei 1,13. Das ist der niedrigste Stand seit Ende November. Auch das Pfund Sterling bleibt angesichts der ungelösten Probleme rund um den Brexit schwach. Es fällt auf 1,2567 Dollar nach einem Stand von 1,2657 am späten Donnerstag.

Mit dem festen Dollar geben Öl und Gold nach. Der Ölpreis leidet zudem unter den Konjunktursorgen und der Befürchtung, dass es noch längere Zeit ein Überangebot gibt. Die US-Sorte WTI verliert 0,6 Prozent auf 52,24 je Fass, Brent fällt um 0,9 Prozent nach auf 60,90 Dollar. Der Goldpreis gibt 0,3 Prozent nach auf 1.238 Dollar pro Unze.

Dagegen gehören Anleihen angesichts der gestiegenen Risikofurcht zu den Favoriten. Zudem spekulieren Teilnehmer darauf, dass die US-Notenbank kommende Woche im Rahmen ihrer geldpolitischen Sitzung für 2019 eine "taubenhafte" Haltung signalisieren könnte. Dagegen gilt eine Zinserhöhung zum Sitzungstermin selbst nach wie vor als wahrscheinlich. Steigende Notierungen drücken die Renditen der zehnjährigen Papiere um 3,1 Basispunkte auf 2,88 Prozent.

Adobe mit Quartalszahlen schwächer

Der Softwarehersteller Adobe verfehlte in seinem vierten Quartal beim Gewinn die Erwartungen, übertraf sie dagegen beim Umsatz. Mit seinem Ausblick auf das laufende und das Gesamtjahr blieb Adobe grob im Rahmen der kursierenden Prognosen. Die Aktie verliert vorbörslich 2 Prozent.

Auch bei der Großhandelskette Costco Wholesale fielen die Ergebnisse gemischt aus, auch hier war der Gewinn höher, der Umsatz dagegen niedriger als erwartet. Für die Aktie geht es 4 Prozent nach unten.

Die Belmond-Aktie springt um 39 Prozent auf 24,60 Dollar nach oben. LVMH kauft die Luxushotelkette für 2,6 Milliarden Dollar oder 25 Dollar je Aktie.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,73 -2,1 2,75 153,1 5 Jahre 2,72 -2,9 2,75 79,8 7 Jahre 2,80 -3,2 2,83 55,0 10 Jahre 2,88 -3,1 2,91 43,7 30 Jahre 3,14 -3,2 3,17 7,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:53 Uhr Do, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1288 -0,62% 1,1349 1,1354 -6,0% EUR/JPY 128,17 -0,67% 128,89 129,07 -5,3% EUR/CHF 1,1259 -0,28% 1,1291 1,1282 -3,9% EUR/GBP 0,8983 +0,10% 0,9001 0,8985 +1,0% USD/JPY 113,56 -0,04% 113,58 113,69 +0,8% GBP/USD 1,2567 -0,71% 1,2608 1,2637 -7,0% Bitcoin BTC/USD 3.271,76 +0,10% 3.267,83 3.390,38 -77,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,62 -0,58 0,00 Deutschland 10 J. 0,26 0,28 -0,17 USA 2 Jahre 2,73 2,75 0,84 USA 10 Jahre 2,88 2,91 0,47 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,02 Japan 10 Jahre 0,03 0,05 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,24 52,58 -0,6% -0,34 -9,5% Brent/ICE 60,90 61,45 -0,9% -0,55 -3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,92 1.241,93 -0,3% -4,01 -5,0% Silber (Spot) 14,60 14,76 -1,1% -0,16 -13,8% Platin (Spot) 794,65 795,50 -0,1% -0,85 -14,5% Kupfer-Future 2,74 2,76 -1,0% -0,03 -18,4% ===

