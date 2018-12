Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) kündigt heute eine Telefonkonferenz an, die für Freitag

den 1. Februar 2019, 8:30 Uhr ET (Ostküstenzeit) angesetzt ist. Im

Rahmen der Telefonkonferenz werden die Geschäftsergebnisse des

Unternehmens für das vierte Quartal besprochen, das am 31. Dezember

2018 endet. Die Telefonkonferenz ist öffentlich.



Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wenden Sie sich bitte ca.

10 Minuten vor dem geplanten Beginn an den Veranstalter der

Telefonkonferenz unter 866-393-8572, bzw. unter 706-643-6499 für

Anrufe aus dem Ausland, und bitten Sie um die Telefonkonferenz von

Weatherford. Der Zugangscode lautet "Weatherford". Ein Mitschnitt

steht bis zum 11. Februar 2019, 17.00 Uhr ET (Ostküstenzeit) zur

Verfügung. Der Mitschnitt kann unter der Rufnummer 855-859-2056,

bzw. 404-537-3406 für Anrufe aus dem Ausland, mit Zugangscode 5189658

abgerufen werden.



Der Webcast und der Mitschnitt der Telefonkonferenz werden von

West Corporation bereitgestellt und sind über die Website von

Weatherford unter https://www.weatherford.com/en/investor-relations/c

onference-call-details/ verfügbar. Um die Telefonkonferenz oder die

Aufzeichnung aufzurufen, klicken Sie bitte auf den MP3 Webcast-Link.

Für das Abspielen des Webcasts wird der Microsoft® Windows Media

Player benötigt. Falls Sie Probleme mit der Übertragung haben,

senden Sie bitte ein E-Mail an streetevents@streetevents.com.



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technik und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 90 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit ca.

710 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und

Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen, und beschäftigt rund 28.450

Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.weatherford.com. Besuchen Sie Weatherford auch auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp).



Kontakte: Christoph 713.836.4615

Bausch

Executive

Vice

President

und Chief

Financial

Officer

Karen 713.836.7430

David-Green

Senior Vice

President,

Stakeholder

Engagement

und Chief

Marketing

Officer



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2