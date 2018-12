Köln (ots) - TOUR VITAL unterstützt als Deutschlands größter Anbieter von Reisen nach Indien seit 2008 mit Project WHY Bildungs- und Ausbildungsprojekte in Neu-Delhi, in erster Linie für Kinder und Jugendliche. Für alle Buchungen im Dezember und Januar hat der Kölner Reiseveranstalter den Betrag pro Person für jede Indien-Buchung auf zehn Euro verdoppelt, im restlichen Jahr sind es fünf Euro.



Mit Project WHY Deutschland e.V. fördert der Kölner Reiseveranstalter eine Organisation, die inzwischen über 700 Kindern und Jugendlichen in den Slums von Delhi schulische Bildung und medizinische Unterstützung ermöglicht. TOUR VITAL-Geschäftsführer Beat Zingg liegt das Projekt am Herzen: "Der gemeinnützige Verein leistet sehr gute, wichtige Arbeit und lebt ausschließlich von Spenden. Dezember und Januar sind unsere Hauptbuchungsmonate, die Aktion lohnt sich also jetzt am meisten." Über den TOUR VITAL Adventskalender setzt Zingg einen weiteren Buchungsanreiz, von dem auch die Kunden profitieren: Bei Buchung zwischen dem 23. und 29. Dezember erhalten TOUR VITAL-Kunden zehn Prozent Preisnachlass auf Indien-Reisen. "Wir hoffen, dass unsere Spende so noch einmal höher ausfällt", erklärt der Geschäftsführer und kündigt an, den Betrag wie immer auch noch aufzurunden.



13 Indien-Rundreisen, davon sechs als Komfort Plus Rundreise mit ärztlicher Begleitung, bietet TOUR VITAL ganzjährig an. Bei der 15-tägigen Kleingruppen-Rundreise "Indien-Rajasthan" steht ein Besuch des Project WHY auf dem Programm. Neben den typischen Höhepunkten Rajasthans, wie dem Besuch des weltberühmten Taj Mahals oder einer Rikschafahrt durch Jaipur verspricht diese Kompaktreise besondere Begegnungen, wie eine Kochvorführung in Jodhpur, Chai-Tee in einem traditionellen Dhaba Tee-Café, familiären Kontakt in einer Töpferkolonie bei Mandawa und am letzten Tag das Kennenlernen einer Einrichtung von Project WHY, das Perspektiven und Einstellung der Reisenden verändern wird. In den Slums von Delhi wird die Notwendigkeit der Hilfe, besonders für Kinder und Jugendliche, sehr deutlich - und hinterlässt neben einem nachhaltigen Eindruck bei den Besuchern auch in der Regel den Wunsch zu helfen...



Buchbar sind die TOUR VITAL Reisen im Internet unter www.tourvital.de, telefonisch unter der Hotline 0221 222 89 500 sowie im Reisebüro.



Über TOUR VITAL:



Die TOUR VITAL Touristik GmbH ist ein mittelständischer Reiseveranstalter, der als Rundreise-Spezialist seinen Fokus auf Komfort mit Aktiv- und Erlebnischarakter legt. Kreuzfahrten sowie Kur- und Wellness-Reisen ergänzen das Portfolio. Im deutschsprachigen Raum hat sich das Kölner Unternehmen als Marktführer für Komfort Plus Reisen, ärztlich begleitetes Reisen, etabliert. Zudem ist TOUR VITAL Deutschlands größter Anbieter für Indien-Reisen.



Über Project WHY:



Project WHY ist eine gemeinnützige, nicht staatliche Organisation in Indien, die Kinder und Jugendliche in den Armenvierteln von Delhi mit Ausbildungsmöglichkeiten und medizinischer Betreuung unterstützt. Im Mittelpunkt stehen die Project WHY Schulen, in denen auf Englisch und Hindi unterrichtet wird, sowie weitere Bildungsprojekte. Ausführliche Informationen unter www.p-why.de (deutsch-sprachig) oder www.projectwhy.org (englischsprachig).



OTS: Tour Vital newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131186.rss2



Pressekontakt: PR-Agentur Kuhnig Hedi Jansen Beisinger Weg 33 45657 Recklinghausen Tel. 02361 482495 Email tourvital@pr-kuhnig.de