Mehr Leistungen für weniger Geld



Debeka BKK senkt den Zusatzbeitrag und erweitert die freiwilligen Mehrleistungen



Die Debeka BKK gehört schon seit mehreren Jahren zu den günstigen gesetzlichen Krankenkassen. Seit 2015 liegt die in Koblenz ansässige BKK mit dem kassenindividuellen Zusatzbeitrag in Höhe von 0,9 % stabil unter dem bundesweiten Durchschnitt aller gesetzlichen Kassen. Jetzt beschloss der Verwaltungsrat der Debeka BKK, diesen Zusatzbeitragssatz ab 1. Januar 2019 auf nunmehr 0,8 % weiter abzusenken. Die bundesweit wählbare BKK gehört damit auch weiterhin zu den kostengünstigen Kassen.



"Die Debeka BKK senkt jedoch nicht nur den Zusatzbeitragssatz, sondern baut auch das Leistungsangebot weiter aus. Neben den bestehenden, attraktiven Mehrleistungen wie Osteopathie und professioneller Zahnreinigung bieten wir künftig zusätzliche Vorsorgeleistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft an. Unter anderem erhalten Schwangere ein Budget von 250 Euro, das sie für eine Vielzahl zusätzlicher Maßnahmen und Untersuchungen verwenden können", so Frank Strobel, Vorstand der Debeka BKK, zu den beschlossenen Neuerungen.



