=== S A M S T A G, 15. Dezember *** 11:30 IT/EZB-Präsident Draghi, Rede an der Universität Pisa anlässlich der Verleihung des Ehrendoktors in Ökonomie S O N N T A G, 16. Dezember - CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Quartalsbericht M O N T A G, 17. Dezember *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q, Stockholm *** 10:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Jahresabschluss-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise November Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj Vorabschätzung: +2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Dezember *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: +20,2 zuvor: +23,3 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q, Redwood Shores ===

