Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App - Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Lars Wallrodt (Sportchef Bild am Sonntag) und Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau) - "Sky90" am Sonntagabend außerdem mit Bernd Reisig und Toni Lieto



Unterföhring, 14. Dezember 2018 - Ein vorletztes Mal in diesem Jahr wird am Sonntag bei Sky über die Bundesliga, die UEFA Champions League und alles, was den Fußball sonst noch bewegt, diskutiert. "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" meldet sich am Sonntag um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD, "Sky90" rundet den Spieltag am Sonntagabend um 19.55 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.



An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem Jörg Schmadtke. Seit Anfang dieser Saison ist er als Geschäftsführer Sport der neue starke Mann beim VfL Wolfsburg. Nachdem der Verein in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils in die Relegation musste, präsentiert sich die Mannschaft bislang stabil und scheint sich dieses Mal mit derzeit 19 Punkte und Tabellenplatz neun keine Sorgen um den Klassenerhalt machen zu müssen. Mit seiner Mannschaft tritt er am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg an.



Außerdem ist Stefan Kuntz zu Gast. Der 56-jährige ehemalige Nationalspieler und Europameister erzielte für den 1. FC Kaiserslautern, den VfL Bochum Bayer Uerdingen und Arminia Bielefeld insgesamt 179 Tore in der Bundesliga. Nach acht Jahren als Vorstandsvorsitzender des FCK wurde er 2016 Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, mit der er 2017 Europameister wurde.



Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, Lars Wallrodt (Sportchef Bild am Sonntag) und Frank Hellmann (freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau).



"Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App sowie per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.



"Sky90" am Sonntagabend mit Christoph Daum, Bernd Reisig und Didi Hamann Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55 Uhr.



Zu Gast ist dieses Mal Christoph Daum. Der 65-Jährige trainierte insgesamt sieben Jahre den 1. FC Köln, vier Jahre Bayer 04 Leverkusen und wurde als Trainer des VfB Stuttgart 1992 Deutscher Meister. In der Bundesliga war er außerdem 2011 für Eintracht Frankfurt tätig und trainierte zuletzt bis 2017 die Nationalmannschaft Rumäniens.



Darüber hinaus ist Bernd Reisig im Studio. Zwischen 1994 und 2010 war er Geschäftsführer des FSV Frankfurt und führte den Klub von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga. Vor seiner Zeit im Fußball war der gebürtige Frankfurter als Musikmanager tätig, arbeitete in dieser Rolle mit "Nena" zusammen und begleitete später die Karriere von "Badesalz". Seit 2012 betreibt er eine Spielerberateragentur.



Komplettiert wird die Runde von Toni Lieto, Redakteur beim Kicker, und Didi Hamann, der als fester Experte an jedem Bundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenen Bundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.



Das neue Sky:



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland