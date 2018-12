Zahlreiche positive Stimmen und begeistertes Feedback von den Fachbesuchern bestätigen uns erneut in der Idee und Intension der Veranstaltung, sodass wir diese als festen Bestandteil im Kalender der Lebensmittelindustrie etablieren werden, zieht Peter Schulz, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Weber, sein Resümee. "Mit den Weber Innovation Days bieten wir eine einmalige Konzentration von Insider-Know-how und technologischen Innovationen. Sogar Kunden aus Mexiko haben die lange Reise zu Weber nach Breidenbach in Kauf genommen, um sich dieses Event nicht entgehen zu lassen." Weder auf Messen noch auf Kongressen sei direkter Kontakt mit Herstellern und Experten in diesem Ausmaß sowie mit Zeit zum persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre möglich.Eröffnet wurden die Weber Innovation Days in diesem Jahr mit Einblicken in neueste Erkenntnisse aus Forschung, Technik und Praxis. Drei Fachreferenten der DLG zeigten aktuell Markt-, Konsum- und Produktionstrends auf und stellten heraus, dass die Fleischbranche insbesondere von hoher Volatilität geprägt sei.Wie auf diese Entwicklungen und Trends reagiert werden und Bacon sowie Rohschinken gewinnbringend geschnitten und verpackt werden können, zeigten Live-Präsentationen von Weber-Linien. Insgesamt acht Slicer- und Verpackungskonzepte bewiesen hautnah, dass präzises Aufschneiden, Transportieren und Verpacken von Bacon und Rohschinken selbst bei maximaler Leistung möglich ist. ...

