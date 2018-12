Mainz (ots) - Woche 51/18 Samstag, 15.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 UNANTASTBAR Der Kampf für Menschenrechte Deutschland 2018



7.05 ZDFzoom HUNGER! USA/Deutschland/Mexiko 2014



( weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 14.20 Von Schlange stehen bis Selbernähen Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013



15.05 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust



15.50 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit



16.35 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit



17.20 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein



18.05 Goodbye DDR Erich und die Mauer



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (1) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015



23.10 ZDFzeit Geh doch nach drüben! (2) Wo lag das bessere Deutschland? Deutschland 2015



23.55 Goodbye DDR Mielke und die Freiheit



0.40 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein



1.25 Goodbye DDR Erich und die Mauer



2.05 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Der lange Arm der Stasi Deutschland 2017



2.50 Der gleiche Himmel - Die Dokumentation Informationen um jeden Preis Deutschland 2017



3.35 Damals nach der DDR Einheitsfrust und Einheitslust



4.15 Damals nach der DDR Schatten der Vergangenheit







Woche 51/18 Sonntag, 16.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.50 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015



9.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.35 Das Erbe der Nazis Die 60er Jahre - Die Täter sind unter uns Deutschland 2015



10.20 Das Erbe der Nazis 1968-1989 Der Muff von tausend Jahren Deutschland 2015



11.05 Das Erbe der Nazis 1945-1989 Die DDR: Anspruch und Wirklichkeit Deutschland 2015



11.50 Das Erbe der Nazis 1990-2015 Aufarbeitung oder Schlussstrich? Deutschland 2015



12.40 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017



13.25 Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF Deutschland 2014



14.10 Die Geschichte der RAF Die Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande" Deutschland 2014



14.55 Die Geschichte der RAF Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten Deutschland 2014



15.40 Die Geschichte der RAF Der deutsche Herbst - das Jahr 1977 Deutschland 2014



16.25 Die Geschichte der RAF Die zweite Generation und die Stasi Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF.reportage Kein Geld für'n Supermarkt Der schwere Gang zur Tafel Deutschland 2018



22.55 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018



23.40 ZDF.reportage Erst frei, dann pleite Selbstständige in Not Deutschland 2018



0.10 ZDF.reportage Nirgendwo willkommen Roma in Deutschland Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.30 Terra X Deutschland-Saga Was uns eint Deutschland 2014







Woche 51/18 Montag, 17.12.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.15 Terra X Deutschland-Saga Wovon wir schwärmen Deutschland 2014



6.00 Terra X Deutschland-Saga Wonach wir suchen Deutschland 2015



6.45 Terra X Deutschland-Saga Was uns antreibt Deutschland 2015



7.30 Terra X Deutschland-Saga Wer wir sind Deutschland 2015



8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.15 Vereint und doch nicht eins? Barbara Hahlweg unterwegs im Osten Deutschlands Deutschland 2018



9.45 Täterjagd Der Fall Marie-Jeanne Meyer



10.30 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht



11.10 Mörderjagd Grenzenlose Gier



12.00 Ermittler! Fatale Schüsse



"Mörderjagd: Liebe, Lüge, Tod" um 11.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945 Deutschland 2014



23.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945 Deutschland 2014



0.40 heute journal



1.10 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945 Deutschland 2014



1.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Mai 1945 Deutschland 2014



2.40 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juni 1945 Deutschland 2014



3.25 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945 Deutschland 2014



4.10 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013



4.50 Katastrophen, die Geschichte machten Der unbekannte Vulkanausbruch Kanada 2013







Woche 51/18 Freitag, 21.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



0.45 Ermittler am Tatort - Einsatz für den Kriminaldauerdienst



"Täterjagd: Der Fall Claude Tavernier" entfällt



( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 52/18 Sonntag, 23.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



5.00 ZDF.reportage Die Wintercamper Ein Stellplatz zwischen Eis und Schnee Deutschland 2018



"Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt: Krieg zur See" entfällt



( weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen )



Woche 01/19 Sonntag, 30.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



19.00 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011



"ZDF-History: Hitlers Geheimwaffenchef - Hans Kammler" entfällt



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 01/19 Montag, 31.12.



Bitte Programmänderungen beachten:



8.45 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



"ZDF-History: Krieg der Zeichner" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Donnerstag, 03.01.



Bitte Programmänderungen beachten:



6.15 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018



6.45 Ermittler! Wenn aus Liebe Hass wird



"Serienkiller - Mörderische Triebe" um 6.15 Uhr entfällt



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Programmänderungen beachten: 1.00 Ermittler! Tatort Berlin "Ermittler! - DNA lügt nicht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen )



Freitag, 04.01.



Bitte Programmänderungen beachten:



8.00 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015



"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt



( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 02/19 Samstag, 05.01.



Bitte Programmänderungen beachten:



6.30 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008



"Ermittler! - Beweise auf dem Prüfstand" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121