Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dienstag, 25. Dezember 2018, 19.10 Uhr Erstausstrahlung



Der festlich geschmückte Christbaum ist eine weitverbreitete Weihnachtstradition, und die Ausgestaltungen des Baumschmucks sind vielfältig. Die Dokumentation "Glaskugeln, Strohsterne und Lametta - Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks" entführt in eine Welt voller regionaler Besonderheiten. 3sat zeigt den Film von Anita Lackenberger am Dienstag, 25. Dezember 2018, um 19.10 Uhr in Erstausstrahlung.



Seit dem frühen 19. Jahrhundert werden Bäume zu Weihnachten geschmückt. Die österreichische Historikerin und Filmemacherin Anita Lackenberger zeigt Glaskugeln und Glasvögel aus Tschechien, gedrechselte Holzkugeln aus der Schweiz und geschnitzte aus Südtirol sowie essbaren Christbaumschmuck wie die bayerischen Springerle. Für die Holzkugeln wird heimisches Holz verwendet, und es braucht große Erfahrung, Holz-Christbaum-Kugeln individuell herzustellen. Die kulinarischen Köstlichkeiten werden ebenso kunstvoll von Hand gefertigt: Lebkuchen-Herzen werden liebevoll mit Zuckerguss verziert, bevor sie ihren Platz an einem Zweig finden. Und auch aus Honigwachs lässt sich schöner Behang für den Baum herstellen. Gern wird er dann noch mit Goldstaub veredelt.



Die Dokumentation als Video-Stream im 3sat-Pressetreff: https://ly.zdf.de/2kKt/



Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/christbaumschmuck



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121