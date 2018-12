(shareribs.com) London 14.12.2018 - Die Ölpreise haben sich in dieser Woche nur wenig bewegt. Die Vielzahl der Faktoren drängen die Investoren an den Rand, da die Unwägbarkeiten gegenwärtig überwiegen. Saudi-Arabien kündigte an, die Lieferungen in die USA zu reduzieren.Die Internationale Energieagentur hat ihren jüngsten Monatsbericht veröffentlicht. Darin blieben die Prognosen für die Nachfrageentwicklung ...

