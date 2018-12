London - Die Ergebnisse des EU-Gipfels zum Brexit sind in Grossbritannien auf ein negatives Echo gestossen. Premierministerin Theresa May sei es offenbar nicht gelungen, entscheidende Änderungen am Brexit-Deal zu erreichen, twitterte der Brexit-Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, am Freitag. Die EU hatte in Brüssel zwar neue Zusicherungen zur irischen Frage gegeben, aber weniger als von May erhofft. Britische Kommentatoren sprachen von Demütigung und einem "vernichtenden Schlag" gegen May.

Die Regierungschefin hatte eine für diese Woche vorgesehene Abstimmung im Parlament kurzfristig verschoben, weil sich eine klare Niederlage abzeichnete. Sie wollte in Brüssel "Zusicherungen" über die als Backstop bezeichnete Garantie für eine offene Grenze in Irland erreichen, um die Blockade im Parlament zu durchbrechen. Erst im Januar will die Regierung über den Deal abstimmen lassen. Labour forderte, das Votum soll noch vor Weihnachten stattfinden.

Knackpunkt Backstop

Brexit-Hardliner im britischen Parlament lehnen den Backstop ab. Sie fürchten, das Land könnte damit dauerhaft im Orbit der EU gehalten werden. Die Regelung sieht vor, dass ganz Grossbritannien notfalls solange in der europäischen Zollunion bleibt, bis eine andere Lösung gefunden ist. Brexit-Hardliner wollen eine Streichung oder Befristung. Die EU hatte dies von Anfang an ausgeschlossen, ebenso wie Nachverhandlungen über den vereinbarten Vertrag.

In einer Gipfel-Erklärung sicherten die 27 übrigen Staats- und Regierungschefs

