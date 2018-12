Shenzhen, China und Hongkong (ots/PRNewswire) - CZUR stellt mit

dem "Aura" einen neuen Smart Book Scanner mit innovativer

Seitenbeleuchtung für den Hausgebrauch vor. Das weltweit tätige

Technologiesunternehmen CZUR mit Sitz in Shenzhen wurde 2013

gegründet und entwickelt innovative Lösungen für Digitalisierung und

Archivierung. Dort entstehen moderne Smart Office-Lösungen, die die

Arbeit am Arbeitsplatz und im Home Office effizienter machen. Das

führende Hochtechnologieunternehmen im Smart Office-Bereich hat

gerade auf Indiegogo seinen neuesten innovativen Smart Book Scanner

CZUR Aura vorgestellt.



CZUR bietet Aura jetzt auf Indiegogo zum unglaublichen

Vorzugspreis von $100 günstiger an. Mit dem Gerät lassen sich Bücher,

Zeitschriften, Objekte und andere Papierdokumente superschnell

einscannen. KI-Technologie und die patentierte Curve

Flattening-Technologie revolutionieren das Scanerlebnis. Laut

Schätzungen wurden auf Indiegogo durch die Verfügbarkeit dieser

Technologie bereits weit über eine Million USD mobilisiert, und die

Eine-Million-USD-Marke ist wohl bald erreicht. Aura eignet sich als

Smart Office Scanner und als Tischleuchte und wurde in diesem Jahr

mit dem renommierten Red Dot Design Award 2018 für sein

minimalistisches und wunderschönes Design ausgezeichnet. Aura setzt

neue Maßstäbe beim professionellen Scannen auf dem heimischen Markt

mit großen Fortschritten bei Effizienz und Bildschärfe. Aura ist

unglaublich vielseitig und liefert ein einzigartiges Funktionspaket

gegenüber anderen handelsüblichen Scannern.



CZUR ist extrem stolz auf die Einführung von Aura auf Indiegogo

zum Vorzugspreis. Er ist eine Bereicherung für jedes Home Office und

wird mit Sicherheit auch in geschäftlichen Büros Einzug halten.



Aura ist kompakt, tragbar und leicht (1,5 kg) und ist schnell

verstaut und mitgenommen. Der Markt wird von Flachbettscannern

dominiert, die immer noch mit Problemen wie langsamer

Scangeschwindigkeit und mangelhafter Bildschärfe zu kämpfen haben.

Aura besticht durch sein neuartiges Design, ist superschnell und kann

ein komplettes Buch digitalisieren, ohne den Einband zu verletzten.

Bei einem normalen Buch dauert das Scannen einer Seite gerade einmal

zwei Sekunden (300 Seiten in 20 Minuten), viel schneller als bei

einem Flachbettscanner. Aura kann auch andere Formate scannen wie

Scores und Fotos.



Aura ist eine professionelle Lösung für den Hausgebrauch und

schneidet bei Tests besser ab als größere und teurere Geräte. CZUR,

was für "Continue Zeal Until Real" (Mit Eifer ans Ziel) steht, hat

seinem Namen Ehre gemacht und mit Aura eine echte Innovation für den

Hausgebrauch hervorgebracht.



