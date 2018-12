Bonn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Was wäre die Adventszeit ohne festliche Dekoration? Mit Weihnachtssternpflanzen lässt sich besonders schnell und einfach eine weihnachtliche Stimmung zaubern. Bereits eine einzige Pflanze im schlichten Übertopf genügt, um in einem Raum festliches Ambiente zu verbreiten.



Doch der prachtvolle Winterblüher eignet sich auch wunderbar für originelle DIY-Dekorationsideen. Einige möchten wir Ihnen heute vorstellen. Entdecken Sie jetzt unsere neuen DIY-Videos mit ausführlichen Schritt-für-Schritt Anleitungen.



Wir freuen uns, wenn Ihnen die Filme gefallen und Sie den einen oder anderen in Ihr Online-Angebot übernehmen. Die ersten beiden Ideen sind so einfach, dass auch ungeübte Bastler sie problemlos umsetzen können. Für die letzten beiden bedarf es hingegen schon etwas mehr Übung. Schauen Sie selbst!



Der erste Film zeigt, wie sich aus einer Baumstammscheibe, Nägeln, Wolle und Naturmaterialien im Handumdrehen ein originelles Last-minute Geschenk fertigen lässt. Hier geht es zum Download: https://we.tl/t-IiEQdFOULz



Ein Weihnachtsstern in einem mit Wachs überzogenen und einer Lichterkette versehenen Glasübertopf wird in dem zweiten Film zu einem leuchtenden Hingucker in der weihnachtlichen Stube. Hier geht es zum Download: https://we.tl/t-8NCY25k8fL



Adventliche Tischdekorationen für Könner stehen im Mittelpunkt der beiden folgenden Ideen: Eine selbst gemachte Vase aus Kerzenwachs, geschnittene Weihnachtssterne, Piniennadeln, Schnittgrün und Deko-Äpfel machen die "DIY: Tischdeko im Wachslook" zum Highlight einer jeden winterlichen Festtafel. Hier geht es zum Download unseres dritten Films: https://we.tl/t-kjkV5EjEhC



Ein weißer Weihnachtsstern in einer selbst gemachten Schale aus Heißkleber, Schneewatte, Kunstschnee, Zapfen und Moos sind Bestandteile der "DIY: Adventsdeko Winterwald", die ein toller weihnachtlicher Blickfang ist. Hier geht es zum Download des vierten Films: https://we.tl/t-rsMTHMxe92



Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen! Eine große Anzahl weiterer Filme gibt es auch unter www.youtube.com/user/MyPoinsettia. Einbinden honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Stars for Europe", Beleg erbeten.



Stars for Europe (SfE) ist die Marketinginitiative der europäischen Weihnachtssternzüchter Dümmen Orange, Selecta One, Beekenkamp und Syngenta, unterstützt von MNP Flowers. Die Initiative wurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, den Weihnachtsstern-Absatz in Europa zu fördern und langfristig zu sichern. Aktivitäten von SfE gibt es zurzeit in 16 europäischen Ländern. In Deutschland, Frankreich, Polen und Schweden werden die Marketingmaßnahmen im Rahmen der Kampagne "Sterne verbinden Europa" von der EU gefördert.



Der Inhalt dieser Presseinformation gibt allein die Meinung des Autors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist. Die Europäische Kommission und die Agentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) haften nicht für die etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen.



OTS: Stars for Europe GbR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53181 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53181.rss2



Pressekontakt: Pressebüro Stars for Europe Godesberger Allee 142-148 | 53175 Bonn Fon: 0800 24 12 100 Mail: presse@stars-for-europe.eu Web: www.stars-for-europe.eu