Essen (www.anleihencheck.de) - Vor dem Hintergrund unserer Einschätzung, dass die FED das US-Zinsgefüge auch jenseits der Marke von 3 Prozent anheben wird, bleibt das europäische Zinsgefüge den Scherkräften der divergierenden Notenbankpfade ausgesetzt, so die Analysten der National-Bank AG. Auf der gestrigen Pressekonferenz habe EZB-Chef Draghi die Abwärtsrisiken für die europäische Konjunktur betont. Die EZB reagiere auf das erhöhte Ausmaß an Unsicherheit, indem sie sich alle Optionen offen lasse. Grundsätzlich gehe die EZB aber weiterhin davon aus, dass das Wachstum robust bleibe - zu Recht, wie die Analysten der National-Bank AG meinen würden. Trotz der anhaltenden Expansion in Europa werde das Wachstum gleichwohl nicht hoch genug ausfallen, um die EZB zu einer nennenswerten geldpolitischen Kurskorrektur zu bewegen. Von der EZB seien daher eher symbolische Schritte zu erwarten. Wenn sich an der Erwartungshaltung der Kapitalmärkte mit Blick auf den längerfristigen geldpolitischen Kurs der Eurozone nichts ändere - und davon würden die Analysten der National-Bank AG ausgehen - werde das Zinsniveau in Europa auch im kommenden Jahr die 1%-Marke nicht erreichen. (14.12.2018/alc/a/a) ...

