Chur - Der Bankrat der Graubündner Kantonalbank (GKB) hat Daniel Fust zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt den Vorsitz der Geschäftsleitung und damit die operative Leitung der Bank per 1. Oktober 2019. Gleichzeitig wurde Martina Müller-Kamp, Leiterin Investment Center, als Nachfolgerin von Daniel Fust gewählt. Sie wird in ihrer neuen Funktion per 1. Oktober 2019 Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen.

Daniel Fust ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Geschäftseinheit Marktleistungen. Von 2002 bis 2012 leitete er den Bereich Risk Management. Von 1997 bis 2002 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...