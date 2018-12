Die von Montgomery Asia organisierte Show bringt die bestgehüteten

Geheimnisse in die Löwenstadt



Singapur (ots/PRNewswire) - Seltene Diamanten, wertvolle

Edelsteine und einzigartiger Schmuck, der Kunstwerken ähneln - dies

sind die sorgfältig ausgewählten, exquisiten Stücke, die an der

ersten Jewellery World Asia (JWA) gezeigt werden. Es handelt sich

dabei um die erste regionale Show, bei der nur die besten

Schmuck-Boutiquen, Designer und Händler - von Branchenveteranen und

Insidern handverlesen - im Rahmen eines einzigartigen Erlebnisses

zusammengeführt werden.



An der JWA vom 1. bis 3. November 2019 werden 80 internationale

Edeljuweliere, einschließlich Händler von wertvollen Edelsteinen,

Diamanten, edlen Perlen und antikem Schmuck, im "Marina Bay

Sands"-Resort zusammenkommen. Zuvor findet am 31. Oktober ein VVIP-

und Medienvorschau statt. Als Antwort auf die Marktnachfrage nach

einer hochkarätig kuratierten Show für edlen Schmuck mit einem

starken persönlichen Touch werden die Organisatoren der Messe,

Montgomery Asia, sicherstellen, dass die JWA zu einem unvergesslichen

Lifestyle-Erlebnis mit einer maßgeschneiderten, zeitgenössischen

Ausstellungsfläche wird, welche die anspruchsvollsten Sammler aus der

ganzen Welt anlocken wird. Zu den Besonderheiten der Show gehören:

eine Schmuck-Fashionshow, die nur auf Einladung besucht werden kann,

ein Gourmet-Restaurant, eine Champagner-Bar, eine Whisky-Lounge und

vieles mehr.



"Die Lancierung der Jewellery World Asia erfolgt in einer Zeit des

starken Wachstums für die Branche in Asien, und wir freuen uns, mit

den weltweit führenden Schmuck-Boutiquen und -Händlern

zusammenzuarbeiten, um das Beste vom Besten aus ihrem Angebot

präsentieren zu können. 2019 verspricht, ein spannendes Jahr für

Montgomery Asia zu werden, denn die JWA wird zur gleichen Zeit und am

selben Standort wie unsere neue regionale High-End-Show für

zeitgenössische Kunst, die ART SG, stattfinden", sagt Christopher

McCuin, Managing Director, Montgomery Asia. "Wir werden weiterhin die

besten und exklusivsten Erlebnisse für internationale Sammler

schaffen, denn unser Ziel ist es, unser Portfolio aus erstklassigen

Lifestyle-Events auszuweiten."



Zur Lancierung der JWA fügt Lim Kam Su, Präsident der

Diamantenbörse Singapur, hinzu: "Die Asien-Pazifik-Region kann die

schnellste regionale Wachstumsrate der Welt für exquisite Diamanten

und edlen Schmuck vorweisen, und wir erwarten, dass das Format und

Kaliber der JWA von weltweit tätigen Händlern und Sammlern

gleichermaßen geschätzt wird."



Andrew Phua, Director, Exhibitions & Conferences, Singapore

Tourism Board, sagt: "Wir freuen uns, dass die JWA beschlossen hat,

die Show im November 2019 in Singapur durchzuführen. Die Verankerung

dieses Events in Singapur ist ein Beleg für unsere Reputation als

führende Business-Event-Destination, wo die Planer von Events unser

Ökosystem aus Möglichkeiten, Netzwerken und Ideen in Anspruch nehmen

können, um neue Events für die Asien-Pazifik-Region durchzuführen.

Der strategische Standort in Singapur wird zusammen mit einem

unterstützenden Pro-Business-Umfeld weiterhin Menschen und Ideen aus

Ost und West zusammenbringen. Durch ergänzende Events wie die ART SG,

die in derselben Woche wie die JWA stattfindet, werden die

internationalen und asiatischen Schmuck-Designer, -Händler- und

-Sammler von wertvollen Plattformen profitieren können, um sich

auszutauschen, sich zu vernetzen und die Fülle an

Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen, die sich in der Region bieten. Wir

freuen uns, die JWA in Singapur begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltung

wird die Position Singapurs als führende regionale Schmuck- und

Edelsteindrehscheibe stärken.



Die Aussteller an der JWA werden auf Basis der

überdurchschnittlichen Qualität und des hochwertigen Designs ihrer

Waren sowie ihrer Reputation in der weltweiten Branche individuell

ausgewählt, um sicherzustellen, dass an der Show sowohl Facheinkäufer

als auch Sammler mit Vertrauen Käufe tätigen können. JWA ist ein

Veranstaltungserlebnis, das von der Branche für die Branche kuratiert

sowie von der Diamantenbörse in Singapur und dem Singapore Tourism

Board unterstützt wird.



Informationen zu Jewellery World Asia



Jewellery World Asia (JWA) ist eine neue hochkarätig kuratierte

Show für edlen Schmuck für den Asien-Pazifik-Markt. Die

Eröffnungsveranstaltung findet vom 1. bis. 3. November 2019 in

Singapur im "Marina Bay Sands"-Resort statt. Zuvor findet am 31.

Oktober ein VVIP- und Medienvorschau statt. Mehr Informationen und

Updates erhalten Sie unter www.jewelleryworldasia.com.



Informationen zu Montgomery Group



Die 1895 gegründete Montgomery Group ist ein weltweit tätiges

Eventunternehmen mit Pfiff. Wir verfügen über mehr als 100 Jahre

Erfahrung, aber wir haben unsere unternehmerische Haltung

beibehalten. Wir schrecken nicht vor Innovation zurück und wir

schätzen die Herausforderung - egal wohin uns dies auf der Welt

führt. Aufgrund unserer internationalen Expertise und Ressourcen

können wir erstklassige Ergebnisse liefern, unabhängig der Vision und

des Standorts. Nach neuen Möglichkeiten suchen und hochwertige

Ausstellungen und Shows organisieren, ist, was Montgomery am besten

kann.



Lifestyle-Shows umfassen Art Central Hong Kong, Art SG

(Singapore), India Art Fair, PHOTOFAIRS | Shanghai, Sydney

Contemporary und Taipei Dangdai (Taiwan), die alle Teil des

Portfolios von Angus Montgomery Arts, einem Schwesterunternehmen von

Montgomery Asia, sind.



Das 2016 gegründete Unternehmen Montgomery Asia ist eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Montgomery Group. Es

konzentriert sich auf den wachsenden asiatischen Markt, organisiert

die Leitveranstaltungen der Gruppe und entwickelt neue Handelsmessen,

welche die Bedürfnisse der rasch wachsenden Region erfüllen.



