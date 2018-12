Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Aktienmärkte haben am Freitag leichter geschlossen, nachdem sie deutlich höhere Verluste aus dem Vormittagsgeschäft im weiteren Verlauf eingrenzen konnten. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 10.866 Punkte. Damit stand er rund 130 Punkte über seinem Tagestiefstand. Der Euro-Stoxx-50 gab um 0,6 Prozent auf 3.093 Punkte nach. Händler begründeten die DAX-Erholung im Tagesverlauf mit den Autotiteln. BMW legten leicht zu, Daimler gaben etwas nach, während beide Aktien am Vormittag noch kräftig verloren hatten.

Für die Erholung der europäischen Autowerte vom Tagestief machten Händler versöhnliche China-Töne verantwortlich. "Das ist ein gutes Signal aus China, dass es doch vorwärts geht", sagte ein Händler. Das Land will die Strafzölle gegen US-Autos und Autoteile über den Zeitraum der Gespräche mit den USA aussetzen. "Das dürfte daher im Frühjahr zu vielen Vorzieheffekten bei Käufen kommen und die Absatzzahlen nach oben treiben", so der Händler. Der Stoxx-Auto-Index lag ein 1,3 Prozent im Minus, in der Spitze waren es 2,8 Prozent gewesen.

Am Vormittag hatte die übergeordnete Stimmung noch stark unter der Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch gelitten. Nach schwachen Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion und zum chinesischen Einzelhandel hatte ein Rezessionssignal vom französischen Einkaufsmanager-Index eine weitere Abwärtswelle ausgelöst. Die deutschen Daten lagen dagegen nur leicht unter Erwarten und bleiben im expansiven Bereich. Am Nachmittag minderten dann gute US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion die Konjunktursorgen etwas. Der Dollar zog an, der Euro fiel erstmals seit Ende November wieder unter die Marke von 1,13 Dollar.

Südzucker stemmen sich gegen schwache Rohstoffwerte

Während bei den Stoxx-Branchenindizes Versorger sowie Reise- und Touristik-Aktien ins Plus drehten, gaben Rohstoff-Aktien deutlich nach. Ihr Stoxx-Branchen-Index fiel um 1,2 Prozent. Glencore gaben 1,9 Prozent ab.

Dabei konnten sich Südzucker gegen die schwache Tendenz der Rohstoffwerte stemmen. Der Kurs stieg um 1,6 Prozent. Händler verwiesen auf CropEnergies. Die Südzucker-Tochter hat den Ausblick erhöht und auf "unerwartet stark" gestiegene Ethanolpreise verwiesen. Der Kurs von CropEnergies gewann 5 Prozent.

Zuletzt war die Aktie von Südzucker stark gefallen, in den vergangenen Tagen hatte sie noch unter einem schwachen Zwischenbericht von Nordzucker gelitten.

Aixtron, Isra Vision und Dr. Hönle brechen ein

Generell führt die niedrige Liquidität vor dem Jahresende je nach Auftragslage zu hohen Ausschlägen. Hauptsächlich Stops machten Händler für das Minus von 7,4 Prozent bei Aixtron verantwortlich. "So schlecht ist die Nachrichtenlage nicht", sagte ein Händler. Details zur weiteren Planung bei der ausgegründeten OLED-Tochter Apeva gebe es zwar nicht, aber tendenziell sei das Interview mit Vorstand Felix Grawert in der Börsen-Zeitung gut aufgenommen worden. Er sprach von einem robusten Umsatzwachstum. Allerdings drohe die Aktie mit dem Fall durch die 8,80er-Marke auf neue Jahrestiefs zu fallen, daher hätten hier viele Stop-Loss-Orders gelegen.

Als "ordentlich" wurden die Geschäftszahlen von Isra Vision im Handel eingeschätzt. Allerdings verschreckte der Umsatzausblick, Isra-Aktien brachen um 18 Prozent ein.

Gea standen in der ebenfalls stark unter Druck. Der Kurs fiel um 6,8 Prozent. "Eine Stimmrechtsmitteilung vom späten Donnerstag wird so verstanden, dass sich Elliott teilweise zurückgezogen hat", so ein Händler. Das habe nun auf den Kurs gedrückt.

Im deutschen SDAX stürzten die Aktien von Dr. Hönle um 12,7 Prozent ab. Der Ausblick auf das Jahr 2018/19 sei "düster", meinte ein Händler. Er liege bereits unter der Erwartung der Analysten, allerdings schließe das Unternehmen auch eine weitere Verschlechterung nicht aus. Die Geschäftszahlen für 2017/18 lägen hingegen sowohl bei Umsatz als auch Gewinn grob im erwarteten Rahmen.

Übernahmen im Blick - Scout24 stark im Plus

Der Kauf der Luxushotelkette Belmond durch LVMH kam im Handel gut an. "Belmond besetzt Preispunkte von Kunden, die eher konjunkturresistent sind", sagte ein Händler. Daher sei der Kaufpreis von 2,6 Milliarden Dollar oder 25 Dollar je Aktie durchaus angemessen. Belmond stiegen in New York um 40 Prozent auf 24,67 Dollar. LVMH gaben in Paris um 1,5 Prozent nach.

Ein weiterer Deal bahnt sich laut einem Medienbericht in Deutschland an. Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 soll einen Verkauf an Finanzinvestoren für mehr als 5 Milliarden Euro und einem Abschied von der Börse prüfen. Wie die Zeitung Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, sollen die Münchner seit Wochen mit Beratern zusammenarbeiten. Eine Reihe von Beteiligungsgesellschaften habe Interesse. Der Aktienkurs von Scout24 schnellte um 13,6 Prozent nach oben.

Auf der Gewinnerseite standen auch Balfour Beatty. Das britische Bau- und Infrastrukturunternehmen hat einen sehr positiven Zwischenbericht abgeliefert. Die Aktien legten 3,7 Prozent zu, obwohl der Londoner FTSE-100-Index 0,5 Prozent verlor.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.092,60 -19,57 -0,6% -11,7% . Stoxx-50 2.844,81 -17,24 -0,6% -10,5% . Stoxx-600 347,21 -2,21 -0,6% -10,8% Frankfurt XETRA-DAX 10.865,77 -58,93 -0,5% -15,9% London FTSE-100 London 6.845,17 -32,33 -0,5% -10,5% Paris CAC-40 Paris 4.853,70 -43,21 -0,9% -8,6% Amsterdam AEX Amsterdam 506,53 -1,74 -0,3% -7,0% Athen ATHEX-20 Athen 1.699,55 -6,09 -0,4% -18,4% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.384,29 -16,92 -0,5% -14,9% Budapest BUX Budapest 39.977,15 -64,56 -0,2% +1,9% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.810,01 +3,84 +0,1% -2,8% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 113.191,70 -1003,89 -0,9% -19,7% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 935,84 +1,60 +0,2% -8,6% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.823,06 -19,64 -0,4% -10,9% Madrid IBEX-35 Madrid 8.886,10 -40,20 -0,5% -11,5% Mailand FTSE-MIB Mailand 18.910,79 -138,04 -0,7% -12,8% Moskau RTS Moskau 1.116,50 -12,85 -1,1% -3,3% Oslo OBX Oslo 768,56 -6,96 -0,9% +3,5% Prag PX Prag 1.028,40 -0,77 -0,1% -4,6% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.471,67 -7,08 -0,5% -6,7% Warschau WIG-20 Warschau 2.303,41 -7,25 -0,3% -6,4% Wien ATX Wien 2.911,96 +3,43 +0,1% -14,9% Zürich SMI Zuerich 8.713,68 -101,02 -1,1% -7,1% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:53 Uhr Do, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1300 -0,52% 1,1349 1,1354 -6,0% EUR/JPY 128,11 -0,72% 128,89 129,07 -5,3% EUR/CHF 1,1266 -0,22% 1,1291 1,1282 -3,8% EUR/GBP 0,8989 +0,17% 0,9001 0,8985 +1,1% USD/JPY 113,36 -0,21% 113,58 113,69 +0,6% GBP/USD 1,2569 -0,70% 1,2608 1,2637 -7,0% Bitcoin BTC/USD 3.173,88 -2,90% 3.267,83 3.390,38 -77,9% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,58 0,00 Deutschland 10 J. 0,25 0,28 -0,18 USA 2 Jahre 2,72 2,75 0,83 USA 10 Jahre 2,88 2,91 0,47 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,02 Japan 10 Jahre 0,03 0,05 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,10 52,58 -2,8% -1,48 -11,5% Brent/ICE 60,13 61,45 -2,1% -1,32 -4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.239,56 1.241,93 -0,2% -2,37 -4,9% Silber (Spot) 14,61 14,76 -1,0% -0,15 -13,8% Platin (Spot) 789,25 795,50 -0,8% -6,25 -15,1% Kupfer-Future 2,76 2,76 -0,3% -0,01 -17,8% ===

