Zürich (awp) - Die Immobiliengruppe Investis stösst ihre Mehrheitsbeteiligung an der Projektgesellschaft La Foncière de la Dixence ab. Investis verkauft das 83,3 Prozent schwere Paket an die "mjd Développement SA" mit Sitz in Nendaz. Zum Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug des Verkaufs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...