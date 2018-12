Chur (ots) - Der Bankrat der Graubündner Kantonalbank (GKB) hat

Daniel Fust zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt den Vorsitz der

Geschäftsleitung und damit die operative Leitung der Bank per 1.

Oktober 2019. Gleichzeitig wurde Martina Müller-Kamp, Leiterin

Investment Center, als Nachfolgerin von Daniel Fust gewählt. Sie wird

in ihrer neuen Funktion per 1. Oktober 2019 Einsitz in die

Geschäftsleitung nehmen.



Daniel Fust ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter

der Geschäftseinheit Marktleistungen. Von 2002 bis 2012 leitete er

den Bereich Risk Management. Von 1997 bis 2002 war er Leiter der

Abteilung Treasury/Cash Management. Der 52-jährige eidg. dipl.

Bankfachmann wohnt mit seiner Familie in Bonaduz. «Wir freuen uns

sehr, mit Daniel Fust einen ausgezeichnet qualifizierten internen

Nachfolger von Alois Vinzens zu präsentieren. Daniel Fust bringt mit

seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und seinem umfassenden

Fachwissen ideale Voraussetzungen mit, um die künftigen

Herausforderungen erfolgreich zu meistern», erläutert Bankpräsident

Peter Fanconi. «Ich freue mich, per 1. Oktober 2019 die Leitung einer

gesunden und dynamischen Bank übernehmen zu dürfen. Um die

Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden bestmöglich abzudecken,

wollen wir unsere Dienstleistungen weiter vorantreiben. Dazu gehören

beispielsweise das Anlagegeschäft sowie die digitalen Lösungen», so

Daniel Fust.



Martina Müller-Kamp (1970) wird Leiterin der Geschäftseinheit

Marktleistungen. Sie stiess 2008 als Leiterin Asset Management zur

Bank. Seit Mai 2015 führt sie das GKB Investment Center und ist

Mitglied der Direktion. Nach ihrem Studium der Volkswirtschaft in

Bonn studierte sie von 1993 bis 1994 im Rahmen eines Austauschs an

der Helsinki School of Economics and Business Administration. 1999

folgte die Dissertation zum Dr. rer. oec. an der Universität Bochum.

Mit ihren Kompetenzen im strategisch bedeutenden Anlagegeschäft

ergänzt Martina Müller-Kamp die Geschäftsleitung ab 1. Oktober 2019

optimal. Bankrat und Geschäftsleitung freuen sich, dass sie mit

Martina Müller-Kamp eine bestens qualifizierte Kandidatin als

Nachfolgerin von Daniel Fust gewinnen konnten.



Fotos von Daniel Fust und Martina Müller-Kamp stehen hier zur

Verfügung: https://bit.ly/2SL1rSL



