Der Wirtschaftsflügel der CDU sehnte sich nach Friedrich Merz. Doch Unternehmer und Mittelständler dürften sich mit den neuen Verhältnissen arrangieren - sofern AKK ihnen etwas anbietet.

In der Politik ist es wie im sonstigen Leben: Wer einen großen Karriereschritt macht, hat plötzlich viele neue Freunde. Und selbst manch ausgewiesene Gegner von gestern wollen sich plötzlich mit einem schmücken.

Diese Erfahrung macht gerade auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Und man darf annehmen, dass die neue CDU-Chefin mit einer Mischung aus Erstaunen und Belustigung beobachtet, wie gerade die vermeintlich standfesten Männer ihre Fähnchen nach dem neuen Wind ausrichten.

Besonders viele Männer, die bis vergangenen Freitag nicht gut auf AKK zu sprechen waren, gehören dem Parlamentskreis Mittelstand (PKM) an. Allein zwei Drittel der 246 Abgeordneten der Union sind dort Mitglied. Es war unter anderem PKM-Chef Christian von Stetten, der sich vor der Wahl mit aller Macht für Friedrich Merz ins Zeug legte, weil er auf einen wirtschaftsliberaleren Kurs der CDU setzte.

Von internem Druck, bloß nicht AKK zu wählen, berichteten Delegierte aus dem Südwesten sogar. Nach der knappen Niederlage von Merz war entsprechend von einem "Verrat" die Rede. Austritte wurden angedroht. Man müsse aufpassen, dass der Laden nicht auseinanderfliege, hieß es.Doch nun das: Beim Neujahrsempfang des eher konservativen und ziemlich kanzlerinnenkritischen PKM am 15. Januar wird der Hauptredner nicht Merz heißen, sondern Kramp-Karrenbauer - die neue Parteichefin und enge Vertraute von Angela Merkel. Die als Ministerpräsidentin des Saarlandes eher als Sozial- denn als Wirtschaftspolitikerin auftrat und mal einen höheren Spitzensteuersatz forderte. Für die kein Wirtschaftsvertreter und Konservativer im internen Wahlkampf eintreten wollte.

Pragmatismus statt Programmatik

Es scheint, als sei die Revolution bereits abgeblasen, bevor sie überhaupt ausgebrochen ist. Um zu verstehen, warum es für die Wirtschaftspolitiker wohl auch diesmal nur zum Sturm im Wasserglas reichte, hilft es, die Daseinsberechtigung der CDU zu verstehen: Die Partei will vor allem regieren, den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Und dazu braucht es vor allem Pragmatismus. Egal, ob sich ein Vertreter der Partei eher dem Arbeitnehmer- oder dem Arbeitgeberflügel zuordnet. Am Ende geht es immer um die Eroberung und Verteidigung der "Mitte".

Auch deshalb spricht einiges dafür, dass Wirtschaftsfreunde und Konservative sich schnell wieder in ihrer staatstragenden Rolle einfinden, dass einige von ihnen die klaren Worte der vergangenen Wochen bereuen: Die neue starke Frau der Partei heißt AKK - und wer personell und inhaltlich etwas erreichen will, stellt sich am besten gut mit ihr. PKM-Chef von Stetten lässt entsprechend wissen, er habe Merz für den besseren Kandidaten gehalten. Doch habe AKK gewonnen, "und ich werde sie in ihrer neuen Aufgabe nachhaltig unterstützen".

