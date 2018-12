Millennials werden von ältere Altersgruppen verspottet. Die Klischeevorstellung beschreibt sie als eine Generation, die nicht bereit ist, gerne zu arbeiten, gerne ihr Geld für Avocadotoast verschwendet, und daran gewöhnt ist, mindestens einen Orden - wenn nicht sogar eine Trophäe - nur dafür zu bekommen, dass sie überhaupt erscheint. Diese Eigenschaften lassen die Menschen in der Regel nicht an "finanzielle Verantwortung" denken, so dass der Schluss nahe liegt, dass die Millennials nicht für ihre Zukunft sparen. Natürlich sind die obigen Stereotypen nicht universell (auch nicht notwendigerweise verbreitet), und eine neue Studie von YCharts, The Millennial Saving & Investing Habits Survey zeigt, ...

